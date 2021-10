Mentre a Berlino socialdemocratici verdi e liberali verificano se ci sono le condizioni per formare un governo insieme intanto Angela Merkel approda a Roma per il suo tour di commiato europeo

Dopo sedici anni dobbiamo prendere dimestichezza con l’idea di una una Angela Merkel senza la giacca da cancelliera. Presto al governo ci sarà qualcun altro. Intanto a Berlino i socialdemocratici, i verdi e i liberali avviano i negoziati per vedere se ci sono le condizioni per un esecutivo insieme.

E Merkel fa il suo tour europeo, una sorta di commiato. A Roma incontra Draghi, incontra il Papa.

Vittorio Da Rold vi racconta il senso di questa visita e più in generale la campagna prussiana di Merkel per creare una Europa tedesca.

Helmut Kohl, che scoprì la giovane Merkel e ne fu il mentore, si muoveva nell’orizzonte di una Germania europea e “latina”, erede del Sacro romano impero. La cancelliera invece in quello prussiano e protestante che intrecciava debito e colpa. E ha finito per leggere la storia del Novecento scritta dai vincitori. Nel tour di commiato della leader riecheggiano antiche divisioni...

