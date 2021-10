Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

I colleghi Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian spiegano in prima pagina perché la caduta di Luca Morisi, stratega della propaganda leghista, per una storia di droga è soltanto una delle vicende opache che ruotano attorno al sistema costruito per macinare consenso e trasformare Matteo Salvini nel “Capitano” del popolo. A preoccupare i vertici del partito c’è anche una mole di documenti - fatture, conti correnti… - setacciata da chi indaga sui movimenti bancari sospetti. L’unità antiriciclaggio ha infatti ricevuto varie segnalazioni dagli istituiti di credito presso cui sono attivi i depositi bancari della società di Morisi e di Andrea Paganella, l’altro guru della propaganda e ombra di Salvini. Sospetti perché, scrive la banca, non si «può essere certi del sottostante commerciale», tradotto: il responsabile dell'antriciclaggio della filiale non è in grado di capire se tutti i pagamenti corrispondano a prestazioni professionali reali. I dubbi riguardano almeno una parte di oltre un milione e mezzo di euro che dal 2017 al 2020 è stato distribuito dal partito ai conti della società Sistemaintranet.com e sui conti personali dei due soci di questa piccola azienda: Morisi, appunto, e il suo braccio destro Andrea Paganella.

