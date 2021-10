Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Il governo vara il nuovo decreto all’unanimità, dunque anche la Lega si arrende, come ci racconta Daniela Preziosi. Il provvedimento varato lascia sconfitti sul campo, resta solo qualche minimo dettaglio consolatorio. Il ministro dello sviluppo economico leghista, Giancarlo Giorgetti, in linea con il premier e non con il suo segretario, per attutire il colpo provocato dal sì al certificato verde chiede che i tamponi siano validi per 72 ore anziché le 48 attuali. E il governo conclude per il sì, ma solo per i test molecolari.

I tamponi non saranno gratuiti come invece chiedeva il segretario Cgil Maurizio Landini, o meglio lo saranno solo per chi è esentato dalla vaccinazione. Né si parla di obbligo vaccinale, che è l’altra richiesta avanzata dal sindacato Cgil. Il contraccolpo dentro la Cgil è forte, scrive Preziosi.

Dal decreto sparisce l’ipotesi licenziamenti, ma chi non ha il pass e non si presenta al lavoro per cinque giorni consecutivi viene sospeso e resta senza stipendio, e questo almeno fino alla durata dello stato di emergenza e cioè fine anno.

