Da non perdere in questa edizione l'intervista a Carola Rackete e l'inchiesta di Giovanni Tizian sul candidato del centrodestra a Roma

Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

In questa edizione vi segnalo un’intervista, un’inchiesta e un’analisi.

L’intervista è quella che ho fatto a Carola Rackete. Ricorderete, la capitana che portò in salvo i migranti e si attirò gli strali di Salvini. Continua a subire attacchi a dire il vero. E nel frattempo battaglia per il clima, sempre seguendo il suo stile, che è quello della disobbedienza civile.

L’inchiesta è quella di Giovanni Tizian. Inchiesta da prima pagina visto che riguarda i rapporti tra criminalità organizzata e candidati alle amministrative di domenica. Enrico Michetti è l’uomo su cui punta il centrodestra per prendersi Roma. Il punto è che la sua campagna elettorale, scrive Tizian, è in mano a un senatore votato dalla mafia. Macro Siclari di Forza Italia è stato condannato per voto di scambio con la ‘ndrangheta. Ha pure organizzato cene elettorali per Michetti. Con lui c’è sempre un avvocato, che ha difeso i massoni. I dettagli sul giornale in carta e in digitale.

Analisi, per chiudere. Piero Ignazi e le lezioni da trarre dopo le elezioni tedesche. Il politologo dice, al Pd serve un riformismo radicale come quello di Scholz.

© Riproduzione riservata