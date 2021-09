La condanna a Mimmo Lucano è sproporzionata e punisce non solo il sindaco di Riace ma il suo modello di accoglienza che fuori dall'Italia è considerato esemplare in positivo

Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Mimmo Lucano. A una manciata di ore dalle elezioni regionali in Calabria, lui, l’ex sindaco di Riace che ha fatto dell’accoglienza ai migranti la sua battaglia, e che è candidato con Luigi De Magistris, è stato condannato a tredici anni e due mesi di reclusione dai giudici del tribunale di Locri. “Oggi sono morto dentro”, ha detto dopo la sentenza. E ha aggiunto che così si ribalta la realtà, che “una condanna così forse nemmeno a un mafioso”.

Vanessa Ricciardi in prima pagina vi racconta tutti i dettagli della sentenza e la reazione della politica.

Daniela Preziosi accompagna questa cronaca riportandovi dove, come e perché per tutto il mondo Mimmo Lucano è un simbolo positivo mentre qui, nel suo paese, è punito o bersagliato.

E poi Enzo Ciconte sottolinea un punto. Cioè che a Locri è stata scritta una pagina di storia della magistratura perché, anche se a volte i tribunali hanno condannato a pene superiori a quelle prospettate dall’accusa, è la prima volta che un tribunale condanna a una pena doppia rispetto alla richiesta del pm che già a suo tempo era apparsa abnorme. L’entità della pena mostra che i giudici si sono convinti che a Riace Mimmo Lucano abbia messo in piedi una associazione a delinquere dando vita ad una serie di condotte delittuose. Ne emerge la demolizione del sistema di accoglienza di Riace che aveva in Lucano il fulcro.

Ma l’accoglienza non è il frutto della sua “pazzia”. Fa parte della storia della Calabria, dice Ciconte, dell’antica capacità dei calabresi di accogliere gli stranieri, quelli che vengono da altri mondi, i sopravvissuti di un’odissea che li ha spinti a lasciare la propria terra.

Considerate poi che un imputato per mafia, se non ha commesso un omicidio e se chiede il rito abbreviato, di solito viene condannato a sei o sette anni e un trafficante di essere umani responsabile della morte di un numero imprecisato di migranti non arriva a dieci.

Quella a Lucano è una condanna quantomeno sproporzionata, scrive quindi Ciconte, che lancia anche una domanda: perché la sentenza è stata emessa a tre giorni dal voto per il rinnovo del consiglio regionale che vede Lucano candidato capolista?

© Riproduzione riservata