Fatte le elezioni amministrative, ora bisogna tirare le fila. Ovviamente in questa edizione trovate risultati, cronaca e analisi del voto. Con i riflessi che avrà anche sulla politica a livello nazionale. E allora, un assaggio con Daniela Preziosi, che si concentra sul centrosinistra, grande vincitore di questa tornata. E sul segretario del Pd, Enrico Letta - che, scrive Preziosi, parla già da capo dell’alleanza.

Ci sono tre grandi città - Milano, Bologna e Napoli - conquistate già al primo turno, e già questo, scrive Daniela, tecnicamente in politica lo si chiama trionfo. Poi buoni risultati a Roma e Torino, con Roberto Gualtieri che nella capitale passa al ballottaggio con buona chance di vittoria finale. Il seggio Toscana 12 per le suppletive è preso con un risultato solido, a metà spoglio è intorno al 50 per cento. E c’è pure la soddisfazione di Primavalle, Collegio Roma 11, dove il giovane segretario del Pd di Roma Andrea Casu si batte a mani nude in un seggio dato per perso che invece espugna. Per Enrico Letta non poteva esserci risultato più smagliante, oltre le più rosee speranze. E infatti dal suo quartier generale non fa economia di entusiasmo: «Una grande vittoria del centrosinistra», dice. Si vince «perché il Pd è rimasto unito» e «ha unito e allargato la coalizione», «siamo tornati in sintonia con il paese dovunque». Per il segretario Pd a vincere quindi è anche la sua idea di coalizione coi Cinque stelle, quella incarnata dai plebiscitati Matteo Lepore a Bologna e da Gaetano Manfredi a Napoli.

