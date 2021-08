Un esperimento letterario estivo e ben due speciali in edicola per voi

Domani ha messo all’opera alcune fra le sue migliori firme e disegnatori per raccontare questa nostra estate tra parentesi, fra sogni, immaginazione, nostalgia e desideri così forti da fare male. Da questo esperimento letterario estivo sono nati due DopoDomani speciali.

Le copertine sono firmate da Nerosunero, mentre le oniriche illustrazioni interne sono di Dario Campagna. Nel primo numero, uscito in edicola il 15 agosto e disponibile sul nostro sito, si sono esercitati Ugo Cornia, Luca Ricci, Valerio Magrelli, Daniele Rielli, Daniele Mencarelli, Mario Desiati e appare anche un testo di Antonio Pennacchi, scrittore da poco scomparso.

Ci sono anche le tavole a fumetti di Sonno, Dario Campagna e Gianluca Costantini.

Nel secondo numero, in edicola domenica 22 agosto, ci saranno Vladimiro Bottone, Fabiano Massimi, Roberto Venturini, Jonathan Bazzi, Andrea Donaera, Gabriele Di Fronzo e Ilaria Gaspari, Valentina Della Seta, Sandro Bonvissuto e Letizia Pezzali. Le tavole di fumetti sono di Sonno.

