È l’appuntamento pre-elettorale della settimana, quello di oggi a Cernobbio. Il Forum Ambrosetti raduna sullo stesso palco Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. L’incontro-scontro fra leader è atteso per mezzogiorno e potrai seguirlo su questo sito in diretta.

A seguire, nel pomeriggio al festival di Dogliani, arrivano poi Enrico Letta e Antonio Tajani, per le interviste che si terranno rispettivamente alle 17 e alle 18.

Carlo Calenda, il “bipopulismo” e il “delivery”

«L’italiano più illustre del mondo è stato sfiduciato per motivi di bassa cucina elettorale. Il nostro proposito è non ricominciate con fascisti, comunisti, destra, sinistra, e usare il metodo Draghi: dire dei sì e dei no. Dire quel che serve fare: il rigassificatore, cambiare il reddito di cittadinanza, e così via. Il problema non è mancanza di promesse e soldi ma il fatto di non realizzare le cose. Da ministro ho fatto tutto quello che volevo fare. Non c’è cultura della gestione, il problema dell’italia è il conflitto ideologico. Vogliamo spezzare il “bipopulismo” in una situazione complessa. Rivendico il trattato di libero scambio con gli Usa, quel discorso va ripreso». Le scelte che non facciamo – dice Calenda dopo un’allusione al tema trivelle – sono quelle che paghiamo. «Abbiamo una sfida di delivery». La lotta ecologica fatta in modo ideologico porta alla desertificazione industriale: non possiamo dire no al gas, no al nucleare, no a tutto. La transizione ambientale si fa con cose gestite e realizzabili. Non abbiamo in programma cose di sinistra o destra ma di buon senso. Sulla sanità «se lo fa il pubblico bene, se lo fa il privato bene, l’importante è che agli italiani non costi». Quando una impresa investe svolge una funzione sociale, genera crescita: non possiamo nazionalizzare qualsiasi cosa, come abbiamo fatto cacciando da Taranto l’investitore dell’acciaio.

Il fascismo che non c’è, e il metodo Draghi

Non c’è un pericolo fascismo in Italia, ma anarchia. Puntiamo sul delivery; nei ministeri solo chi ha già avuto esperienze gestionali.

Come pensa di tenere Draghi al governo?, chiede l’intervistatore, il direttore Luciano Fontana. Calenda: «Se prendiamo molti voti e la destra si sfascia perché si detestano si va avanti col governo in carica si fa quello che bisogna fare e si tiene l’italiano più illustre per il momento più difficile; che sia lui o no, non si può perdere il modo in cui si è lavorato». Salvini ironizza: «Stai sereno».

Conte e gli orfani del metodo Draghi

«Chi sposa il metodo Draghi o cancella le elezioni – perché di emergenze ne avremo nei prossimi mesi – o si deve rassegnare alle sue responsabilità».

Perché dice che l’agenda Draghi è pericolosa?, chiede Fontana. «Non ho detto questo, ho detto che si parla di un’agenda Draghi che non vedo scritta, tutti i governi hanno sempre detto sì e no, non può essere questa una linea programmatica. Abbiamo messo sul tavolo punti di confronto chiedendo un cronoprogramma definito, il punto è condividere obiettivi specifici e confrontarsi; trovo pericoloso che forze politiche che dovrebbero prendersi la responsabilità di una visione si rifugino sotto Draghi, qualcuno gli ha chiesto se è interessato? Il metodo Draghi è emergenziale ma serve poi una dialettica».

Letta e gli «affidabili»

Non mi pento di essere tornato in Italia perché combattere per il mio paese è la cosa più bella, dice il segretario dem. Che rivendica affidabilità, atlantismo e sostegno a Draghi: «Il mio partito è stato tra i più lineari verso draghi, abbiamo sempre espresso voti a sostegno, la responsabilità grave è di chi fa cadere Draghi è stata di M5S Lega Fi e anche Meloni che era all’opposizione».

«Con questa legge elettorale le alleanze sono necessarie, siamo per l’Europa e l’alleanza atlantica, siamo lineari e affidabili, sempre, per il progresso del nostro paese. Si parla tanto di rischio recessione, dobbiamo impegnarci tutti a evitare di cadere in recessione perché poi tirarsi su è complicatissimo». Se vinciamo governiamo, sennò siamo all’opposizione, ma sia chiaro che l’alternativa a noi evoca Polonia e Ungheria.

Meloni, il sovranismo e il Pnrr

«Questi tempi hanno scalfito alcuni totem come quello della globalizzazione senza regole; la ricchezza si è verticalizzata, si è spostata a est, i regimi autocratici hanno guadagnato campo e sono involuti. Noi non avevamo il controllo di niente ma ce ne siamo accorti tardi, ci siamo indeboliti. Ci chiamavano autarchici ma vogliamo parlare di sovranità energetica e dei semiconduttori? Macron, non un sovranista, parla di autosufficienza alimentare. L’Ue nasceva per mettere in relazione l’approvvigionamento di materie prime e energia, ora si trova esposta proprio su questo. Forse aveva ragione chi diceva che l’Europa doveva fare meno e meglio. Le catene di valore devono essere nazionali e quando non è possibile ampliate. Siamo nel mezzo di una guerra e la divisione fra blocchi durerà, non possiamo far finta non ci sia; guerra in Ucraina è punta dell’iceberg di un conflitto più ampio, se perde l’occidente ci ritroviamo sotto l’influenza cinese, quindi bisogna combattere questa battaglia. Sanzioni sì o no, armi sì o no, se ne discute ancora, ma pensate davvero che la nostra posizione sia rilevante? La Gran Bretagna continuerebbe a mandarne, è la nostra credibilità, che decidiamo, con la nostra posizione sull’Ucraina. Se ci sfiliamo dai nostri alleati per l’Ucraina non cambia niente, per noi tutto: esportiamo molto di più all’occidente che alla Russia. Perché non c’è ancora il tetto al prezzo del gas? Per Olanda e Germania. Propongo che senza aspettare l’Europa scorporiamo il mercato, non sarei per un nuovo scostamento di bilancio ma si può provare a parlare con l’Europa per usare le risorse della nuova programmazione. Non è che il Pnrr non possa essere perfezionato, il problema saranno semmai i ritardi che ci ha lasciato il vecchio governo, ma pure Gentiloni diceva che le priorità possono essere aggiornate, non è un’eresia. Non vuol dire stravolgerlo». Il problema del governo Draghi, e di una eventuale ripetizione di quello schema, è che manca una visione. Se una volta in parlamento si rivedono le coalizioni non si riesce a portare avanti una precisa visione.

Il caso Salvini

In attesa del dibattito si sono consumate le polemiche per le affermazioni di Matteo Salvini. «Non saremo l’anello debole dell’Occidente», prova a smarcarsi Fratelli d’Italia. Il fatto è che nel contesto della crisi energetica e con Nord Stream 1 sospeso a tempo indefinito, venerdì e sabato Salvini ha puntato sullo stesso concetto: le sanzioni alla Russia vanno «ripensate», e la responsabilità della crisi attuale è sostanzialmente dell’Ue.

«Qualcuno a Bruxelles ha sbagliato i conti: le sanzioni non stanno facendo male alla Russia ma alle nostre imprese e famiglie. Quindi evidentemente c'è qualcosa da ripensare». Con le sanzioni «ci stanno rimettendo gli italiani; tanti imprenditori mi chiedono di valutarne l’utilità».

© Riproduzione riservata