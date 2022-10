La Lega ha chiesto a Giorgia Meloni di avere il ministero della Famiglia e natalità, «per contrastare l’inverno demografico», ha spiegato Matto Salvini. In testa per ricoprire l’incarico c’è Simona Baldassarre, medico specializzata in chirurgia estetica, europarlamentare della Lega di origini pugliesi ma eletta nel Lazio e responsabile del dipartimento Famiglia.

Nella divisione interna al partito, Baldassarre è vicina al mondo dell’Ugl e al senatore Claudio Durigon e la sua indicazione per un dicastero rientra nella divisione territoriale dei ruoli che Salvini sta portando avanti per pacificare il partito.

Sul fronte del nord il Veneto ha ricevuto la Camera e forse anche il ministero degli Affari regionali con Erika Stefani, mentre la Lombardia con Roberto Calderoli dovrebbe ottenere le Riforme. La quota centro-meridionale del partito, minoritaria ma fondamentale nel progetto di Lega nazionale di Salvini, dovrebbe invece incassare la nomina di Baldassarre.

Lei è espressione di mondi cattolici conservatori, legati alla galassia pro Vita. Una è “Citizen go”, associazione di ultradestra fondata nel 2013 in Spagna che si oppone al matrimonio egualitario, all’aborto e all’eutanasia e che proprio a Roma, nel 2018, aveva affisso manifesti con lo slogan “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo”. Baldassarre è anche tra i punti di riferimento dell’associazione “Family Day”, per la difesa della cosiddetta famiglia tradizionale e contro il matrimonio egualitario alle coppie omosessuali, la procreazione per altri, l’aborto e l’eutanasia.

Nel suo mandato al parlamento europeo, Baldassarre ha portato avanti queste posizioni.

Aborto

Sul tema dell’aborto, Baldassarre ha contrastato il rapporto Matic sulla salute riproduttiva approvato dal parlamento europeo nel 2021. Il rapporto contiene misure da promuovere nei paesi dell’Ue la difesa dell’autonomia personale, il rispetto dell’orientamento sessuale e dell’identità e parità di genere, per l’accesso ai servizi sanitari e per la «salute sessuale e riproduttiva». In particolare, l’europarlamentare leghista ha attaccato la parte della risoluzione che, nel promuovere l’aborto sicuro e legale, stabiliva che «l’obiezione di coscienza individuale non può interferire con il diritto del paziente di avere pieno accesso all’assistenza e ai servizi sanitari».

Baldassarre ha votato contro il rapporto e ha definito, in una intervista al sito “ProVita&Famiglia”, quella del parlamento Ue una «visione laicista», che «definisce l’aborto come un diritto umano» e «attacca un diritto sacrosanto come l’obiezione di coscienza». Nel giungo di quest’anno ha ribadito che «L'aborto non è un diritto umano. Basta con la pretesa di introdurlo all'interno della Carta dei Diritti fondamentali dell'Ue, o di inserirlo all'interno dell'educazione sessuale nelle scuole».

Nel 2021 è stata anche tra i partecipanti, insieme a Isabella Rauti (altra papabile per il ministero della Famgilia), Simone Pillon il neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla manifestazione di Roma organizzata dalla Marcia per la Vita. In quell’occasione la presidente, Virginia Coda Nunziante ha spiegato che l’evento era apartitico ma «abbiamo bisogno dei nostri uomini politici, per abrogare la 194 e per cambiare quelle leggi del nostro Paese, che contrastano il diritto naturale». Sul palco ha parlato anche Janusz Kotanski, ambasciatore della Polonia presso la Santa Sede, che ha ricordato i «progressi» del suo paese per la tutela della vita, ponendo precise condizioni sull’ammissibilità dell’aborto.

Famiglia tradizionale

Dall’europarlamento, Baldassarre ha anche attaccato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che nel 2020 si era espressa contro la Polonia di Andrzej Duda, dove molte città (circa un terzo del paese) si sono dichiarate «zone libere dall’ideologia Lgbt».

A fronte delle parole di von der Leyen, l’europarlamentare ha difeso la Polonia e detto che a Bruxelles, «In cambio di una manciata di voti di qualche gruppo radical-chic e delle lobby arcobaleno, sono disposti a calpestare il diritto di pensare che ogni bambino abbia bisogno di una mamma e di un papà».

Nel 2021, quando il parlamento europeo ha approvato una risoluzione che dichiara i Paesi dell’Unione europea «zona di libertà» per le persone omosessuali, lei e i suoi colleghi di Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro, definendola un attacco a Polonia e Ungheria e hanno firmato una

contro-risoluzione in cui si dice che «gli Stati membri dell’Unione europea sono tra i paesi più sicuri al mondo per le minoranze sessuali» e che «dal punto di vista biologico, per la procreazione sono necessari entrambi i sessi».

Lgbtq+

Nel 2022, Baldassarre è intervenuta contro il Gay Pride in Umbria, dicendo che «Gli adulti sono liberi di fare le loro scelte nella vita privata, mai bambini vanno lasciati fuori dalle manifestazioni come il pride, che fanno propaganda anti-famiglia e per pratiche come l’adozione ai gay, l’utero in affitto e la compravendita di gameti».

Un altro dei suoi cavalli di battaglia è la cosiddetta “ideologia gender”. Nel 2021, durante la trasmissione Rai “Oggi è un altro giorno” si commentava il libro di fiabe rivisitate dalla regista Emma Dante, in cui la bella addormentata nel bosco viene svegliata dal bacio di una principessa e non di un principe. «Non esiste l’ideologia gender?», ha commentato Baldassarre, definendo «inconcepibile, assurdo, che il servizio pubblico, tra l’altro in fascia protetta, e senza contraddittorio, possa drogare in modo così subdolo e violento le menti dei bambini, alterando fiabe da secoli patrimonio collettivo di grandi e piccoli». Per questo ha chiesto l’intervento della commissione di vigilanza della Rai, definendo la trasmissione «uno scandalo a luci arcobaleno».

Tra le battaglie di Baldassarre c’è anche quella contro il ddl Zan, che puntava a introdurre il reato di odio omotransfobico. «Le forze di maggioranza si dimostrano ancora una volta nemiche delle famiglie italiane», ha detto Baldassarre, dicendo che «se passasse, non solo vedremo pesantemente ridotte le nostre libertà fondamentali, ma addirittura il gender entrerà nelle scuole».

