Dalla piazza gremita di Bologna, dove va in scena da sempre la storia della sinistra e dove questo sabato è partita la serie di mobilitazioni congiunte di Cgil, Cisl e Uil, comincia una sfida cruciale per l’opposizione al governo Meloni. La sfida non è solo opporvisi, ma è soprattutto fare blocco, avere impatto. Se ne intuisce la portata dalle parole che scivolano sul palco, con il segretario Cgil Maurizio Landini, e davanti ai microfoni, nel caso di Elly Schlein.

«A differenza del governo, vogliamo unirlo questo paese», dice lui, compiaciuto di una piazza «piena come non mai», con trentamila persone. Landini deve uscire dall’angolo dove più volte Meloni ha provato a metterlo, o dove si è fatto mettere. E Schlein? «Bisogna ricostruire la fiducia», riconosce lei.

Con Giuseppe Conte che a Bologna neppure si fa vedere, per la nuova leadership del Partito democratico si presenta l’opportunità di rioccupare il campo troppo a lungo lasciato sguarnito a sinistra; di converso, Conte deve ripensare la strategia. «Non ci facciamo dettare l’agenda da Schlein», dice il suo staff: excusatio non petita, accusatio manifesta. La segretaria dem, così come il segretario del principale sindacato, ora deve rioccupare i terreni persi e restituire peso all’opposizione.

Perciò il decreto anti-lavoro varato dalla premier di estrema destra il primo maggio è solo l’innesco, il punto di partenza per tessere una reazione collettiva. Schlein martedì affronta Giorgia Meloni sulle riforme istituzionali, e c’è da scommettere che l’opposizione al presidenzialismo sarà un’opportunità per fare da perno di un fronte comune.

Quanto a Landini, con le altre due proteste di piazza di Cgil, Cisl e Uil, il 13 maggio a Milano e il 20 a Napoli, dovrà assicurarsi che in tutte le tappe si proceda «avanti insieme!», come ha esortato non a caso, in conclusione del suo intervento bolognese.

Contrattazione collettiva

Per capire la portata della sfida bisogna appunto cominciare dal lavoro, e dal decreto varato il primo maggio. Già ad aprile su Domani la leader del sindacato europeo Esther Lynch lo aveva definito «un insulto», e ovviamente altrettanto ha fatto Landini ieri: «È un insulto essere chiamati la sera da un governo che annuncia cosa vuol fare la mattina dopo».

Il segretario Cgil ha insistito in modo mirato sul fatto che «il governo non ci vuole davvero parlare», e ha anche buttato lì che «qui nessuno ha scritto “giocondo” sulla faccia»: sono tutti segnali che Landini si è sentito sbeffeggiato. Dopo aver concesso a Meloni pure il palco del suo sindacato, ora pare in cerca di redenzione e ha un obiettivo: non farsi mettere nell’angolo.

Sia nel «decreto precarietà» che nella pratica politica, la più grande mina che il governo Meloni sta piazzando è quella che minaccia di far saltare la contrattazione collettiva; o traslitterando dal mondo sindacale alla politica, l’obiettivo dell’esecutivo è sparigliare il versante opposto per indebolirlo. «Nel decreto, sui contratti precari c’è pure scritto che se la contrattazione collettiva non riesce a regolarli allora lo faranno le singole parti: insomma, Meloni sta chiedendo a un singolo precario di negoziare con l’impresa. Non sa perché la nostra costituzione riconosce il diritto sindacale? Non sa che è perché un singolo, ancor più se precario, è più debole e ricattabile?».

La domanda è retorica, e la tattica meloniana è proprio quella: frammentare. Lo si vede in più punti: la scelta del governo Meloni di accreditare come interlocutore anche l’Ugl, il sindacato di estrema destra dei contratti pirata; la speranza che Cisl ceda a qualche ammiccamento, che ci si divida sullo sciopero generale; minare alla radice, rinnegandolo di fatto, il ruolo sindacale, e così via.

Se Landini, come dice, non ha «la scritta “giocondo” sulla faccia», deve evitare due cose: finire nella rete del «governo Beautiful», come lo chiama, ed evitare che Meloni scompagini i sindacati, lasciandolo isolato.

Riprendersi il campo

Tra schiaffi morali e schiaffi veri e propri – quelli che Conte ha subìto da un no vax durante il tour per le amministrative – nel campo della politica è il leader pentastellato ad aver scelto la solitudine, questo sabato.

Certo, a Bologna c’era una delegazione 5S, ma non lui: il suo staff dice che è in tour appunto. Le distanze non sono vaste, soprattutto per un capo politico che aveva fatto dell’istanza sociale la sua bandiera, e allora ecco la seconda risposta: «Ha scelto di non andare, non decide l’agenda in base a Schlein».

Il punto è che la nuova segretaria Pd sta riprendendo campo: la strategia contiana pre-primarie, ovvero occupare con stile melenchoniano quel che i dem avevano lasciato vuoto, con la sconfitta di Bonaccini si rivela fallimentare. «La mia piattaforma congressuale si basava proprio sulla necessità di riparare agli errori fatti in precedenza dal Pd sulle politiche del lavoro», ha detto ieri Schlein, mentre pure Landini puntava il dito su «Jobs Act e legge Treu».

Adesso Elly Schlein ha portato al governo – del Pd – la sinistra del partito, la lotta al precariato che «crea paura del futuro», i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, la lotta alle privatizzazioni, e tutte quelle istanze che – pur rimodernate – rivelano il dna della sinistra.

