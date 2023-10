«Bruxelles ci stupra!», dice Viktor Orbán all’unisono con Mateusz Morawiecki. «Io li comprendo», fa sapere Giorgia Meloni. Così – a colpi di urla, propaganda e boicottaggi vari – le destre continuano a spintonare l’Unione europea e quel poco che sopravvive dell’idea di integrazione politica europea.

Per i soldi, e per i voti, Mateusz Morawiecki – il premier polacco che con Meloni condivide la famiglia politica – e Viktor Orbán – l’autocrate ungherese per il quale la premier si gioca la faccia – hanno fatto saltare la dichiarazione congiunta di Granada. Il Consiglio europeo informale si era riunito per discutere di strategie e migranti; i capi di stato e di governo ne escono divisi, e l’Europa con un respiro sempre più corto.

Giorgia Meloni esibisce la riappacificazione con Olaf Scholz e la comunione di orizzonte con Rishi Sunak; il cancelliere tedesco è in ansia elettorale, il premier britannico pure. In Germania l’estrema destra è rampante, nel Regno Unito i laburisti sono alle calcagna del governo. In Italia la destra di governo deve vedersela con le stroncature internazionali e pensa alle europee. Ma tre ansie messe insieme non fanno una calma. Soprattutto quando i propri alleati sono i primi a tirar calci. Non ci sono solo le sceneggiate create ad arte dai governi polacco e ungherese contro l’intesa sul patto migrazioni, che Meloni vanta come un proprio successo.

C’è pure altro. Mentre tutti sono distratti dalla propaganda meloniana, un orbaniano, il commissario Ue all’allargamento, sta litigando pubblicamente con quello che Meloni si è scelta come partner, ovvero il presidente tunisino.

Calci dagli alleati

Bruxelles – dice Viktor Orbán – «ha violentato legalmente Polonia e Ungheria portando avanti in modo forzato il patto sulle migrazioni». È lo stesso patto che il governo Meloni vanta di aver sbloccato – «un successo italiano» – dopo averlo tenuto in ostaggio. La crociata delle destre italiane contro le ong e contro Berlino si è risolta già alla vigilia di Granada con un declassamento di un paragrafo sugli aiuti umanitari, e a Granada Giorgia Meloni ha potuto esibire ai fotografi la rappacificazione di facciata con Olaf Scholz.

Sia chiaro: la riforma in questione non richiede l’unanimità, e né Varsavia né Budapest fermeranno il patto sulle migrazioni, a meno che gli altri governi glielo consentano. Tecnicamente è quindi corretta l’affermazione di questo venerdì pomeriggio della premier: «La posizione di Polonia e Ungheria non pregiudica il nostro lavoro». Ma politicamente, è un dato di fatto che le rimostranze plateali di Morawiecki e Orbán appaiano comunque come uno schiaffo all’alleata, se si pensa che Meloni fino a pochi secondi prima aveva presentato il patto come vantaggioso per l’Italia.

Il doppio ricatto

A metà settembre, dunque neanche un mese fa, Meloni era fianco a fianco con Orbán al summit demografico di Budapest e poi in un bilaterale dove i due premier hanno discusso i rapporti tra orbaniani e conservatori dopo il voto europeo del 2024. L’autocrate ungherese si è ringalluzzito. Mentre la destra polacca del Pis usa la retorica anti migranti in vista delle elezioni di metà ottobre, entrambi i governi – sia quello polacco che ungherese – strepitano sul patto migrazioni e fanno saltare la dichiarazione congiunta per un obiettivo congiunto: sbloccare i soldi europei. Neppure la guerra in Ucraina ha rotto la mutua alleanza tra polacchi e ungheresi che da sempre si spalleggiano sulle violazioni dello stato di diritto, e sulle conseguenze in Ue.

In più, Ursula von der Leyen – eletta nel 2019 coi voti del Pis e di Fidesz – è disposta a sacrificare la rule of law perché è proiettata sul suo secondo mandato. Ecco perché ha omesso la questione nel suo discorso sullo stato dell’Unione; ecco perché circola l’indiscrezione che i fondi Ue all’Ungheria saranno scongelati; ed ecco perché Polonia e Ungheria si permettono certi toni. Fi

© Riproduzione riservata