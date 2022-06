Due commissioni riunite votano per la obiezione alla tassonomia. Un passo politico importante in vista della battaglia campale nella plenaria di luglio. Riusciranno gli eurodeputati a fermare il tentativo della Commissione europea, supportata da tanti governi, di dichiarare verdi gas e nucleare?

La commissione Affari economici e quella Ambiente dell’Europarlamento hanno votato sull’ipotesi di «obiettare» alla tassonomia, e l’obiezione ha prevalso. Per tassonomia si intende l’atto delegato di Bruxelles, e la scelta della Commissione europea di etichettare come verdi gas e nucleare.

La tassonomia

La tassonomia è un sistema di classificazione nato per orientare gli investimenti verso una direzione verde e per fare dell’Ue la leader del clima. Ma aiuta oggi a classificare più la politica europea che le fonti di energia: rivela fino a che punto Bruxelles si piega ai voleri dei governi e dei gruppi di interesse. Alla base delle decisioni della Commissione c’è infatti una vasta alleanza tra paesi pro nucleare, come la Francia, e pro gas, tra i quali campeggia anche l’Italia. Persino le aziende russe hanno fatto attività lobbistica perché Bruxelles etichettasse gas e nucleare come green.

Il movimento contro

Chi può bloccare la commissione? Il governo tedesco, ad esempio, è contrario all’etichettatura del nucleare come verde, ma è quasi impossibile che una maggioranza qualificata di governi riesca a bloccare in Consiglio l’atto della Commissione. Perciò il ruolo cruciale spetta ora all’Europarlamento. Oggi nelle due Commissioni riunite 76 eurodeputati hanno votato per obiettare, 62 contro. A luglio la battaglia si sposta in plenaria. Oltre alle dinamiche di gruppo, ci sono quelle nazionali e individuali. Il gruppo Renew ad esempio ha tra le sue file macroniani pro tassonomia ma anche “ribelli”.

© Riproduzione riservata