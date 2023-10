Polacchi in coda per votare, anche dall’estero: una partecipazione molto più intensa che alle precedenti elezioni parlamentari. Non senza tensioni, compresi allarmi bomba ai seggi. In Polonia oggi si gioca il futuro europeo: il paese si allontanerà ancor di più dallo stato di diritto oppure sceglierà il cambiamento? Segui la diretta da Varsavia

Alle 21 si chiudono le urne in Polonia e avremo i primi exit poll; i risultati definitivi richiederanno più tempo. Ma già prima che lo spoglio inizi c’è una notizia: l’affluenza da record sia dalla Polonia che dall’estero.

In queste ore i polacchi decidono se lasciare al potere il Pis, il partito ultraconservatore alleato di Giorgia Meloni in Europa, guidato da Jarosław Kaczyński e che ha espresso l’attuale premier, Mateusz Morawiecki; oppure se riportare al governo Donald Tusk, che ha guidato il paese dal 2007 al 2014 e che dopo una carriera europea è tornato a Varsavia per battere le destre. In nessuno dei due casi la Polonia resterà la stessa.

Gli aghi della bilancia

Non conta infatti soltanto il partito più votato. È fondamentale, tanto per il Pis che per lo sfidante, poter contare su partner di governo. I due schieramenti ambiscono infatti ad avere 231 seggi, la maggioranza assoluta al Sejm (composto da 460 deputati); anche il Senato ha un ruolo, ma non altrettanto determinante, come è dimostrato anche dal fatto che in quest’ultimo mandato il Pis ha governato senza contare su una maggioranza nella Camera alta.

Stando agli ultimi sondaggi pubblicati prima del silenzio elettorale, gli ultraconservatori dovrebbero restare il partito più votato. Ma ciò non basta per avere una maggioranza di governo.

il Pis e i neofascisti

Perciò anche in caso di vittoria relativa del Pis, non bisogna immaginare che resti lo status quo: è verosimile che il paese viri ancor più a destra, perché a fare da stampella potrebbero essere i neofascisti di Konfederacja.

Questa formazione è considerata la vera novità delle elezioni 2023; in realtà di nuovo c’è poco, si tratta di una marmaglia di estrema destra xenofoba ed euroscettica, che prova a normalizzarsi agli occhi dell’elettorato e che mescola i soliti riferimenti neofascisti a un’ideologia turboliberista: Konfederacja predica libertà assoluta per le imprese, e attacca l’idea di stato sociale. A livello internazionale, questa formazione ha tra gli alleati in Italia personaggi come Roberto Fiore e partiti come Forza Nuova. Per saperne di più puoi leggere questo reportage.

La soglia da tener d’occhio

Mentre l’estrema destra avrà un ruolo chiave per il Pis, i risultati da tenere d’occhio sul fronte dell’opposizione riguardano in particolare Terza via. La ragione è tanto semplice quanto cruciale: se il “terzo polo” polacco supera la soglia di sbarramento dell’8 per cento – ovvero quella valida per le coalizioni – allora Donald Tusk potrà contare su questo cuscinetto per un futuro governo. Se invece la soglia non viene superata, i voti incassati da questa formazione moderata vengono redistribuiti così che se ne avvantaggia anzitutto il partito più votato; e potrebbe essere il Pis.

Cos’è Terza via e come mai non si è infilata nella Coalizione di Tusk? Per comprenderlo bisogna conoscere il presupposto: il leader di opposizione punta a unire il paese, che il Pis ha polarizzato ed estremizzato, così da ottenere un cambio politico. Ciò significa – per usare le sue parole – che «non siamo qui per cercare differenze tra di noi. Dobbiamo prevalere contro il male». Puoi approfondire la sua strategia e tanto altro sul voto qui.

Tusk e il “terzo polo”

Nella Koalicja obywatelska (la “Coalizione civica”) con il leader Tusk e con Platforma ci sono tanto i Verdi che i partitini liberali e gli agricoltori. Anche i movimenti come quello femminista che ha gonfiato l’onda delle proteste per l’aborto nel 2020 hanno i loro candidati. Sul populismo agrario e l’uomo di punta di Agrounia puoi leggere di più qui, mentre l’intervista alla leader dello “Sciopero delle donne” Marta Lempart è qui. Fuori dalla Koalicja restano due importanti formazioni: c’è Lewica, la sinistra. E poi c’è Terza via. Quest’ultima prova ad attrarre il voto moderato e a strappare elettori al Pis. La figura chiave è Szymon Hołownia, leader di Polonia 2050, ex conduttore tv che guarda all’elettorato moderato. Trzecia droga – “terza via” – non ha preso l’impegno, come invece la Coalizione e la sinistra, di legalizzare l’aborto fino alle 12 settimane, ma si appella a un referendum. E Hołownia, cattolico di formazione, difende la separazione tra stato e chiesa. Si tratta insomma di un terzo polo che ha l’obiettivo di attirare sulla premiership di Tusk quell’elettorato cattolico centrista o di centrodestra che finora ha votato Pis.

In che modo l’affluenza cambia il risultato

Alle cinque del pomeriggio, aveva votato circa il dodici per cento in più di polacchi rispetto alle elezioni parlamentari precedenti: il 57,5 per cento questa domenica, il 45,5 nel 2019.

L’affluenza inedita di elettori che votano dall’estero può far ben sperare l’opposizione; anche se prima di queste elezioni il governo ultraconservatore ha costruito una trappola. Il Pis infatti ha stabilito che quei voti che non venissero contati entro le prime 24 ore dalla chiusura delle urne saranno distrutti; dal ministero degli Esteri a ridosso del voto è anche arrivata la dichiarazione che chiaramente alcuni finiranno non contati, salvo poi la cacciata del portavoce che si è lasciato scappare la cosa.

Anche dall’Italia ci sono testimonianze delle file per votare, questa domenica.

I referendum

Questa domenica si è votato anche per quattro referendum identitari. Trovi tutti i dettagli in questo approfondimento.

