L’astensione è in crescita rispetto al 2017. Urne chiuse alle 20. Favoriti per il ballottaggio il presidente in carica Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon attira il «voto utile» del campo di sinistra ed ecologista. La diretta

I francesi vanno al voto per scegliere il presidente della Repubblica. Questa domenica il primo turno, con le urne chiuse alle 20, e poi domenica 24 aprile il ballottaggio. I candidati sono dodici, compreso il presidente in carica Emmanuel Macron. Live blog.

21.05 – L’estrema destra si riallinea

Come preannunciato da Marion Maréchal, Zemmour dichiara apertamente il sostegno a Marine Le Pen per il ballottaggio.

21- Mélenchon fa barriera a Le Pen

«Neppure un voto deve andare a Marine Le Pen»: la dichiarazione di Mélenchon, forte del suo ottimo risultato, è un assist indiretto, non scontato, a Macron.

20.40 – Allineamenti in vista del ballottaggio.

La socialista Hidalgo e il verde Jadot si schierano con Macron. Più frammentazione tra i Républicains: Pecresse aveva detto che avrebbe annunciato la propria preferenza, ma senza dare indicazioni di voto; si è espressa ora per Macron. Ma nel suo partito, l’ala più vicina a Zemmour voterà contro il presidente. Intanto Zemmour, che ha superato i Républicains, e la sua madrina politica Marion Maréchal, dichiarano sostegno a Marine Le Pen.

20.30 – Il discorso di Le Pen.

20.10 – Dichiarazioni in vista del secondo turno.

Anne Hidalgo, la candidata socialista, invita a votare Macron al ballottaggio.

20.01 – Exit poll Ipsos Francia

Previsione di ballottaggio Macron-Le Pen. Il presidente in carica supera la leader del Rassemblement National di cinque punti. Risultato buono per Mélenchon a sinistra, con il 20 per cento. La destra estrema di Zemmour supera i Républicains. I verdi al 4,4 per cento.

19.40 – Gli exit filtrati dall’estero.

Testa a testa Macron-Le Pen al secondo turno, Mélenchon che attrae il «voto utile» del campo di sinistra ed ecologista. Questi sono gli exit poll filtrati dal Belgio.

19.30 – Astensione in crescita.

Il numero di francesi che scelgono di disertare le urne sale rispetto alle precedenti presidenziali del 2017. Ipsos lo attesta al 26 per cento, quattro punti in più rispetto a cinque anni fa. In generale una cifra notevole: la più alta degli ultimi vent’anni.

19.20 – Il caso mediatico delle presidenziali.

Il comitato per la notte elettorale del candidato xenofobo dell’estrema destra Zemmour.

19.10 – Come è andata la volta precedente

I risultati del primo turno delle presidenziali del 2017: Emmanuel Macron (La République en Marche) 24 per cento, Marine Le Pen (Rassemblement National) 21,3 per cento, François Fillon (Républicains) 20 per cento, Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise) 19,6 per cento, Benoit Hamon (Parti socialiste) 6,4 per cento.

