Il primo ministro slovacco, Igor Matovic, è risultato positivo al test del Covid-19. Matovic aveva partecipato all’Eurosummit dei leader europei della scorsa settimana che aveva visto la partecipazione anche del presidente francese, Emmanuel Macron, risultato positivo ieri, 18 dicembre. Altri leader presenti al vertice europeo si sono sottoposti al test e sono risultati invece negativi, mentre altri non sono ancora stati testati o non hanno annunciato i risultati. Fonti europee hanno assicurato che durante gli incontri sono stati rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio.

Le condizioni di Macron

Ieri, 17 dicembre, il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva fatto sapere di essere stato contagiato dal Covid-19. Oggi, il leader di En Marche si è quindi trasferito nella sua residenza a Versailles. Fonti ufficiali fanno sapere che il presidente ha sintomi come febbre, tosse e spossatezza.

© Riproduzione riservata