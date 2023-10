Rischia di scontentare tutti, la reazione dell’Unione europea agli attacchi di Hamas contro Israele. Succede quando la strategia non è nitida e gli attori si muovono in modo scomposto. E ha un costo: è difficile incidere sulla risoluzione delle crisi altrui, quando non sono state districate le proprie. Una fotografia di questi paradossi? Un commissario orbaniano che congela in fretta e furia fondi ai palestinesi seguendo le iniziative sparse di alcuni stati membri.

Il punto di partenza

Questo martedì, i ministri degli Esteri degli stati membri si riuniscono in un Consiglio Ue emergenziale; nello stesso giorno, alle dieci di mattina, gli eurodeputati della commissione Affari esteri discutono della «violenza in Israele e Palestina». Nel frattempo, c’è già chi si è chiesto come mai l’Ue abbia aspettato così tanto, mentre gli stati membri senza attendere di coordinarsi hanno avviato le loro iniziative alla spicciolata.

Esiste, certo, una base comune europea, e lo si è visto sabato: i leader europei hanno stigmatizzato gli attacchi di Hamas, hanno espresso solidarietà agli israeliani e hanno rivendicato «il diritto di Israele di difendersi» sulla base del diritto internazionale. Dichiarazioni in tal senso sono arrivate tanto dai capi di stato e governo, come Emmanuel Macron, quanto dalle istituzioni Ue, come l’alto rappresentante Josep Borrell. Dunque una condanna unanime degli attacchi. Ma è quando poi bisogna declinare questa presa di posizione in azione, che vengono in superficie le incertezze strategiche.

Il fronte di von der Leyen

L’Unione europea deve schierarsi oppure deve interpolare? La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, affronta questa crisi con la stessa attitudine con la quale ha gestito in passato altri dossier: con poco coordinamento e con una modalità frontale. «Oggi le bandiere Ue e israeliana sono fianco a fianco»: nel weekend la Commissione e la sua sede, palazzo Berlaymont a Bruxelles, hanno issato bandiera israeliana, proiettata anche in forma luminosa sull’edificio. La stessa bandiera è stata predisposta all’Europarlamento dalla presidente d’aula Roberta Metsola.

Von der Leyen esibisce posizioni che poi non sempre riesce a mantenere, anche perché non le coordina prima coi governi e talvolta neppure coi suoi stessi commissari. È avvenuto a marzo, quando dalla Casa Bianca la presidente – che Politico Europe ha ribattezzato «la presidente americana» – ha parlato di rottura con la Cina; tornata a Bruxelles, il Consiglio le ha fatto notare che aveva parlato senza ascoltare i governi, e da lì von der Leyen ha dovuto riformulare il «decoupling» (il divorzio da Pechino) sotto forma di «derisking». Qualcosa di simile è accaduto poi con il memorandum Ue-Tunisia: sia l’alto rappresentante Borrell che gli stati membri hanno obiettato sulle modalità poco coinvolgenti con le quali è stato siglato.

Il negoziato di Borrell

L’esibizione di bandiere israeliane indica una presa di posizione, ma come si traduce poi tutto ciò sullo scacchiere del conflitto? Qui una risposta deve arrivare dal vicepresidente, della Commissione europea, nonché “ministro degli Esteri” – cioè alto rappresentante – dell’Ue, Josep Borrell. Che sin dal weekend ha accompagnato la solidarietà a Israele con un altro messaggio, volto alla cosiddetta de-escalation.

«Chiediamo la cessazione immediata degli attacchi e delle violenze insensate: non faranno altro che aumentare ulteriormente le tensioni sul terreno e compromettere seriamente le aspirazioni di pace del popolo palestinese». In questa e in altre dichiarazioni, si coglie – più che una pura presa di posizione – un tentativo di sminare il conflitto e di porre l’Ue come attore diplomatico che può facilitare una pace futura. A tal fine l’alto rappresentante ha intrapreso in queste ore anche interlocuzioni con ministri degli Esteri dei paesi del Golfo. «Bisogna prevenire la destabilizzazione nella regione».

Governi scoordinati

Intanto però – sia per la mancanza di una strategia ben definita, sia per seguire le proprie priorità – alcuni stati membri hanno cominciato a intraprendere azioni a livello nazionale. «Non possiamo continuare business as usual, come se nulla fosse», ha detto lunedì mattina il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, comunicando così lo stop ai circa 19 milioni di euro che Vienna rivolgeva come fondi per la cooperazione allo sviluppo per i palestinesi. A quanto pare, il governo austriaco congela così i progetti per tutti i territori palestinesi, non solo per la striscia di Gaza, dove domina Hamas, ma pure per le aree governate da movimenti rivali a questo braccio terroristico.

In Germania, dove la coalizione semaforo ha avuto un brusco risveglio per la batosta alle elezioni locali, il governo ha poi comunicato l’intenzione di congelare temporaneamente i fondi ai palestinesi, «per riesaminare gli stanziamenti». Nelle stesse ore, Olaf Scholz era preso dall’incontro con Emmanuel Macron ad Amburgo.

Mentre i governi erano in fibrillazione, Borrell ha annunciato la convocazione di «una riunione di emergenza dei ministri degli Esteri dell'Ue per affrontare la situazione in Israele e nella regione». Si terrà in videochiamata, mentre gli eurodeputati nella stessa giornata dibatteranno sul tema.

Reazioni scomposte

Se la convocazione del Consiglio può sembrare tardiva, altrettanto è fuori tempo la comunicazione che anche l’Ue intende congelare gli aiuti ai palestinesi: è stata annunciata a traino dell’annuncio di Berlino, ma prima dell’incontro fra governi. L’annuncio proviene dalla Commissione, e per paradosso a comunicarlo è un commissario che viene dall’Ungheria di Orbán, i cui fondi – dopo anni di rinvii e ritardi – sono stati parzialmente congelati per violazioni della democrazia. Olivér Várhelyi, commissario all’Allargamento, ha dichiarato che: «Tutti i pagamenti sono stati immediatamente sospesi. Tutti i progetti sottoposti a revisione. Tutte le nuove proposte di bilancio, incluso per il 2023, sono rinviate fino a nuovo avviso. Ci sarà una valutazione completa dell'intero portafoglio».

Come è avvenuto in Ue anche per altri dossier, dopo ore se non giorni di spaesamento, la pressione su Bruxelles aumenta; ma in assenza di una strategia ben definita, gli esiti sono scomposti. Per poter giocare un ruolo pacificatore su uno scacchiere, la prima dote necessaria è l’autorevolezza.

