Ora è chiaro il messaggio che l’ambasciata Usa aveva già affidato ai poster comparsi nel weekend pasquale in Ungheria. Quel: «Russi, tornatevene a casa», apparentemente riferito all’Ucraina con tanto di bandiera gialla e blu, era un segnale al primo filorusso di Budapest e cioè al despota Viktor Orbán. Washington vuole sganciare la Russia da Budapest.

L’ambasciatore statunitense David Pressman ha annunciato una inusuale conferenza stampa, dopodiché si sono rincorse notizie di sanzioni contro membri dell’establishment ungherese: un chiaro segnale al governo. Poi nel pomeriggio l’annuncio ufficiale: le misure comminate dagli Usa «per colpire l’accesso della Russia al sistema finanziario internazionale», ha spiegato Pressman, mirano anche alla Banca internazionale degli investimenti russa con sede a Budapest, e un pugno di dirigenti di stanza in Ungheria.

Tra i personaggi in questione spicca Imre Laszlockzi, ungherese sia di nascita che di residenza: prima di diventare il vicepresidente della Banca - nota in gergo come “la banca-spia di Mosca” - era stato per decenni ambasciatore ungherese in paesi come il Kazakistan e l’Azerbaigian; tra le sue missioni di diplomatico, ve n’erano state anche in Italia. Tra i sanzionati in quanto figure apicali nell’istituto bancario con sede a Budapest ci sono anche i russi Georgy Potapov e Nikolay Kosov.

I contrasti tra i due paesi

La conferenza stampa di Pressman rende bene i rapporti esasperati, visto che l’ambasciatore accusa esplicitamente Orbán di aver ignorato ogni avvertimento.

La Banca di investimenti russa aveva fatto di Budapest il suo avamposto europeo nel 2019, e «già da tempo avevamo espresso preoccupazioni su come Mosca poteva usarla per espandere la sua influenza malevola sui vicini europei e gli alleati Nato», dice Pressman. L’aggressione russa dell’Ucraina ha alzato il livello di allarme, ma non per il premier ungherese, che anche dopo la sua rielezione – ad aprile di un anno fa – ha confermato di voler proseguire tutte le cooperazioni con Mosca, dal progetto di espansione della centrale nucleare Paks in partnership con la Russia alla banca stessa. Mano a mano che gli altri paesi, anche i vicini di Visegrad, sottraevano i loro investimenti dalla banca russa, l’Ungheria invece avanzava. «Diversamente dagli alleati, l’Ungheria ha ignorato le nostre preoccupazioni, e persino quelle della stessa Banca centrale ungherese», è il resoconto di Pressman. Così finisce sanzionata la “banca-spia”, ma il vero messaggio è per Orbán, che fa dell’Ungheria una porta aperta verso Russia e Cina. L’episodio più recente – ma solo l’ultimo di una lunga serie – è il viaggio di inizio settimana del ministro degli Esteri ungherese al Cremlino.

Rapporti deteriorati

Mentre Washington ha stretto sempre più i rapporti con Varsavia – già prima dell’aggressione russa in Ucraina aveva considerato il presidente polacco Andrzej Duda come il proprio pontiere – i rapporti con Budapest sono invece al momento più che tesi. Una differenza plastica si vede dal fatto che al premier polacco Mateusz Morawiecki arrivano puntualmente gli inviti di Joe Biden al summit delle democrazie – nonostante gli evidenti problemi sul fronte dello stato di diritto in Polonia – mentre non vale affatto altrettanto per Viktor Orbán. Il suo ruolo nello scacchiere geopolitico è la prima ragione dei dissidi. Basti pensare ai frequenti viaggi del governo ungherese al Cremlino anche a guerra iniziata, al ruolo di boicottaggio dell’ingresso della Svezia nella Nato giocato insieme alla Turchia, agli accordi rilanciati sul fronte dell’energia. Più Orbán non si trova assecondato dall’Ue – che dopo anni di inerzia ha finalmente congelato all’Ungheria una parte dei fondi europei – più calca la mano nei rapporti con Mosca, oltre che con la Cina.

L’ambasciatore e i precedenti

I rapporti con gli Stati Uniti si sono ulteriormente deteriorati di recente. I segnali più in superficie sono gli attacchi del governo ungherese contro l’ambasciatore Pressman, e la campagna di poster finanziata dall’ambasciata Usa, mentre Orbán dal canto suo faceva tweet di rimpianto e di sostegno a Donald Trump in occasione del suo arresto. Ora interviene pubblicamente Pressman. L’ambasciatore si è insediato questa estate e il suo profilo pare disegnato per essere la nemesi di Orbán: basti pensare che è dichiaratamente gay e che è un difensore dei diritti lgbt, impiantato in un paese il cui governo promulga leggi omofobe.

Non bisogna sottovalutare il ruolo di avamposto dell’ambasciata, anche alla luce dei precedenti. Quando era segretaria di stato di Barack Obama, Hillary Clinton aveva lanciato l’allerta verso le derive illiberali in corso in Ungheria. All’epoca era stato proprio l’ambasciatore di stanza a Budapest, André Goodfriend, a giocare un ruolo chiave. Nel 2014 la Casa Bianca iniziava a esercitare pressioni sul governo orbaniano, e Goodfriend svolgeva il ruolo di grimaldello. Era stato proprio lui, a ottobre di nove anni fa, a lanciare il provvedimento che vietava l’ingresso negli Stati Uniti a sei ufficiali ungheresi.

