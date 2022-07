A parole, Emmanuel Macron aveva ventilato un «governo di unità nazionale». Nei fatti, l’unica missione che riesce al presidente è quella di consolidare il campo di centrodestra. Il nuovo governo non è che una riconferma delle figure chiave dell’èra Macron – il “duro”Gérald Darmanin agli interni, Bruno Le Maire che ora dovrà gestire il dossier bollente del potere d’acquisto – e una grande occasione persa anche sui temi ambientali. Il nuovo ministro che dovrebbe gestire la transizione ecologica, Christophe Béchu, non è certo un patito della materia.

La prima ministra Élisabeth Borne con il suo secondo governo non regala emozioni forti, e anzi destra e sinistra accusano i macroniani di restare impassibili di fronte allo scontento popolare. Una novità dal lato europeo c’è: a gestire gli affari europei non sarà più il fedelissimo Clément Beaune, ma un’economista, Laurence Boone, il cui percorso si è già intrecciato con quello del presidente.

Gli inossidabili

I ministeri chiave restano ai ministri chiave dell’èra Macron. È confermato come ministro degli Interni Gérald Darmanin, legato a Nicolas Sarkozy, incarnazione delle virate a destra del mondo macroniano. Tra i passaggi chiave per i quali ricordarlo, le derive illiberali come quella della “legge sulla sicurezza globale” e la sua accusa rivolta in tv a Marine Le Pen a febbraio 2021: il ministro ha accusato la leader di estrema destra di essere trop molle, troppo poco dura e risoluta, nella lotta contro l’islamismo.

Bruno Le Maire resta ministro dell’Economia e finanze. Sarà alle prese subito con il progetto di legge sul potere d’acquisto, che assieme alle pensioni è stato tra i temi portanti e più divisivi delle scorse campagne elettorali. La prima grande sfida per il governo di un presidente senza maggioranza assoluta in aula sarà proprio trovare una convergenza di voti tale da far passare il provvedimento, nonostante i diversi punti di vista: l’unione di sinistra ecologista Nupes è già al lavoro su un “contro-progetto”.

«Chi ha fallito è stato riconfermato», è l’attacco partito da Marine Le Pen non appena «Emmanuel Macron ha annunciato il nuovo governo con un misero comunicato stampa». La leader del Rassemblement National sfrutta il malcontento e dice che «il presidente ignora ancora una volta la volontà dei francesi di un’altra politica».

Anche da sinistra, l’accusa di non aver cambiato nulla. Mathilde Panot, la capogruppo della France Insoumise, parla di «un non-avvenimento: la Macronie si perpetua e si ripiega su se stessa».

Éric Dupond-Moretti resta ministro della Giustizia, ruolo svolto già nel governo a guida Castex oltre che nel Borne I, con polemiche, inchieste e controversie: la scorsa primavera due sindacati dei magistrati sono arrivati a rivolgersi alla Commissione europea per chiedere a Bruxelles di tutelare l’indipendenza dei giudici. Nella loro lettera di aprile alla commissaria Vera Jourova e alla presidente Ursula von der Leyen, i sindacati Usm e Sm fanno il loro j’accuse sulle «procedure disciplinari volte a far pressione sui magistrati che indagano su vecchi clienti, o persone vicine, al ministro Dupond-Moretti».

Ecologia senza ecologisti

Christophe Béchu che già nel governo Borne I si occupava di coesione territoriale ora rimpiazza anche l’impopolare Amélie de Montchalin alla transizione ecologica. Béchu è stato presidente di Horizons, fondato dall’ex premier Édouard Philippe; si tratta di un’area politica di centro-destra alleata con Macron e che ha spinto per una coalizione allargata a destra in direzione dei repubblicani.

Mentre la vocazione «di mediazione« di Béchu è chiara, quella ecologista molto meno: Greenpeace Francia ha subito fatto notare che «nominare in un incarico così cruciale un responsabile politico senza esperienza in fatto di transizione ecologica, che non ha praticamente mai preso posizione su clima e ambiente, è la prova di una mancanza di ambizione e dell’incapacità del governo di nominare una persona i cui meriti sulle questioni ambientali siano riconosciuti».

Nonostante a parole Emmanuel Macron abbia sostenuto di voler trasformare la Francia in una «potenza ecologica», entrambi i governi Borne sono debolissimi in quest’ambito, sul quale i giovani si sono molto mobilitati nelle due campagne elettorali presidenziali e legislative, in particolare sostenendo l’ecologismo radicale di Jean-Luc Mélenchon. Anche in Europa, e non solo a livello nazionale, Parigi con Macron si è distinta per greenwashing, ad esempio con le pressioni per far etichettare nucleare e gas come verdi nella tassonomia della Commissione Ue.

Cambio in Europa

Catherine Colonna, promossa da ambasciatrice francese nel Regno Unito a ministra degli Esteri questa primavera per il governo Borne I, è confermata nel nuovo governo. Non sarà più il fedelissimo macroniano Clement Beaune, a gestire gli Affari europei.

Beaune nel nuovo governo Borne diventa ministro dei Trasporti. La delega europea passa a Laurence Boone, che per entrare al governo lascia il posto di economista-capo all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La storia di Laurence Boone ha qualcosa in comune, e si intreccia, con quella dell’attuale presidente: anche lei, come Emmanuel Macron, era stata caldeggiata come consulente economico al presidente socialista François Hollande.

All’epoca, Boone lavorava per la banca di investimento Merrill Lynch; e ha continuato a lavorare lì finché Hollande non le ha chiesto di rimpiazzare proprio Macron nel ruolo di vicesegretario generale della presidenza. L’attuale presidente poco tempo dopo esser stato rimpiazzato da Boone è andato a ricoprire il dicastero dell’Economia. Oggi quindi Macron sceglie la donna che ne prese il posto per una poltrona cruciale nel consesso europeo.

Quando nel 2018 Vanity Fair incorona Laurence Boone tra i 50 francesi più influenti, le attribuisce il merito di «aver persuaso Hollande dell’importanza di mantenere la Grecia nell’eurozona». I tweet più recenti della nuova ministra in qualità di capo economista dell’Ocse riguardano la crisi energetica e l’inflazione; tutte competenze che torneranno utili a Bruxelles.

Impronta di centrodestra

Il nuovo governo attinge nell’area di centrodestra, e ha ben poco di nuovo. Esemplare in tal senso è la figura di Caroline Cayeux, 73 anni. Attiva in politica sin dalla fine degli anni Sessanta, comincia ad assumere incarichi all’inizio degli anni Ottanta, quando l’elezione a presidente del socialista François Mitterrand la spinge – per reazione – a impegnarsi nella formazione di ispirazione gollista Rassemblement pour la République. Sindaca di Beauvais per un sacco di tempo, e negli ultimi anni per i Républicains, decide due anni fa di candidarsi a sindaca come “Divers droite” per catalizzare anche il sostegno della formazione macroniana (En Marche), e poi si schiera definitivamente per Emmanuel Macron alle scorse presidenziali.

I centristi di MoDem, fondato da François Bayrou, hanno nel governo Jean-Noël Barrot (digitale), Sarah El Haïry (gioventù e servizio nazionale universale). La lista completa dei ministri qui.

Come portavoce del governo troviamo Olivier Véran, in precedenza ministro delle relazioni col parlamento, ruolo ora coperto da Franck Riester. Alla Sanità, François Braun, incaricato in precedenza da Macron di gestire una «missione di crisi sulle carenze degli ospedali».

Ritorno al governo per Marlène Schiappa, ora come segretaria di stato alla vita associativa.

I fuori gioco

Damien Abad, che aveva la delega alla solidarietà, non sarà più al governo; è stato accusato di violenze sessuali e c’è un’indagine in corso. Alle elezioni legislative di giugno non sono riuscite a guadagnarsi il seggio, e quindi restano fuori da possibili riconferme al governo, Amélie de Montchalin, che aveva la delega alla transizione ecologica, Brigitte Bourguignon, ministra uscente alla Sanità, e la segretaria di stato per il mare Justine Benin. Yaël Braun-Pivet, che prima delle elezioni faceva parte del governo, a fine giugno è stata eletta alla guida dell’assemblea nazionale.

© Riproduzione riservata