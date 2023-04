Pedro Sanchez si sta preparando ad almeno due appuntamenti: la presidenza di turno in Ue, quest’estate, e poi le elezioni spagnole, in autunno. Questa mattina ha incontrato Giorgia Meloni a palazzo Chigi

Pedro Sanchez si sta preparando ad almeno due appuntamenti: la presidenza di turno in Ue, quest’estate, e poi le elezioni spagnole, in autunno. Dunque dopo aver preceduto Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen con il suo viaggio cinese della scorsa settimana, prosegue il tour in Europa. Questa mattina ha incontrato Giorgia Meloni a palazzo Chigi, dopo essere passato da Cipro e da Malta a inizio settimana.

Energia e Libia

Sanchez aveva già infittito la cooperazione con il governo italiano all’epoca di Mario Draghi premier: i due esecutivi avevano collaborato nel tentativo di intervenire sui prezzi dell’energia alle stelle. Madrid aveva poi strappato a Bruxelles una deroga nota come «eccezione iberica». Sanchez puntava anche a fare della Spagna un crocevia per il transito di gas naturale, e nel suo tour di questa settimana ha concordato che il Mediterraneo orientale coi suoi depositi di gas naturale è prezioso per l’Ue.

Il tour di Sanchez

A Cipro martedì il premier spagnolo ha promesso di riavviare i negoziati di pace una volta assunta la presidenza del Consiglio Ue, che alla Spagna spetta dal 1 luglio. Il messaggio che Sanchez ha lanciato più in generale ai partner europei è quello della «reindustrializzazione», per dipendere di meno sul fronte di semiconduttori, microchip e altri componenti tecnologici in particolare. «Il che non vuol dire la regressione al protezionismo», ha chiarito il premier.

