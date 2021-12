IL VERTICE

Quello di ottobre è stato l’ultimo Consiglio europeo di Angela Merkel, questo di dicembre è il primo con Olaf Scholz al governo in Germania. Questa mattina i capi di stato e di governo dell’Unione iniziano la discussione con il tema Covid-19 e le misure da prendere nei tempi della variante Omicron. Questo è anche un summit decisivo sul campo energetico: già ad ottobre il tema del caro bollette era stato tra le principali preoccupazioni dei leader, l’ultimo vertice del 2021 deve lasciare una linea politica chiara sul tema. La Bielorussia con la sua “guerra ibrida” e le tensioni in Ucraina sono anch’esse in agenda, come pure le frontiere esterne e la “bussola strategica”, cioè il piano per irrobustire una difesa comune europea.

LA VARIANTE E L’ITALIA

Il primo punto che i leader devono affrontare è questo: la tenuta o meno di un coordinamento europeo nella gestione pandemica. La scelta del governo italiano di introdurre i test anche per vaccinati, anche per chi proviene da altri paesi della stessa Ue, crea qualche imbarazzo in Europa per due motivi. Il primo è che «la decisione non ci è stata notificata», ha fatto notare la Commissione europea. Le scelte condivise a livello europeo infatti non escludono l’introduzione di misure ulteriori, purché proporzionate e giustificate, ma c’è l’obbligo di informare Bruxelles di questa scelta. Scelta che rischia di incrinare il sistema di Certificato Covid a livello europeo. Ed è questa l’altra, più profonda, ragione di dibattito oggi: quando è stato concepito, il pass Ue serviva proprio per garantire una interoperabilità tra i sistemi dei vari paesi e doveva quindi garantire una fluida circolazione. Ad oggi, il punto è la durata: l’Europa vuole che dopo nove mesi il pass vada rinnovato (in altre parole, serve un richiamo vaccinale). Ma se si introduce l’obbligo di test, questo sistema si incrina.

LA SITUAZIONE IN EUROPA

Questa è la mappa elaborata dal centro epidemiologico dell’Ue (l’Ecdc, il centro europeo di prevenzione e controllo malattie) e che serve proprio come base per valutare le misure coordinate. Mostra la situazione epidemiologica all’interno dell’Unione europea.

L’INTERVENTO DI SASSOLI E IL CASO ITALIANO

Qui il discorso integrate del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Interrogato su come valuti la scelta italiana di introdurre tamponi, Sassoli da una parte invita a una azione coordinata, dall’altra riconosce che finché l’Ue non avrà accelerato su un progetto comune di Unione della salute, non avrà neppure gli strumenti adeguati per una reazione rapida all’emergenza; il che in qualche modo giustifica le scelte degli stati.

Sassoli dice che: «Siamo molto felici che in un breve periodo di tempo sia stato adottato il certificato Covid a livello europeo, al contempo l’azione deve essere coordinata. L’Ue non ha la capacità di reagire molto rapidamente su Covid e da inizio pandemia abbiamo detto che non possiamo uscire dalla situazione senza una Unione della salute; anche la presidenza tedesca si è focalizzata su questo. Ma tuttora siamo in ritardo su questo progetto. Molti paesi vogliono far da soli, o prendono differenti approcci e misure. Quel che ci serve è approccio condiviso».

