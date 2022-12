E se anche quel piano di liberalizzazione Ue-Qatar sui voli fosse inquinato? Come mai l’Ue ignorava le allerte del comparto industriale e i sindacati europei, che faticavano a riprendersi dopo la pandemia, e presentava l’accordo col Qatar sull’aviazione come un grande affare per noi europei? L’Europarlamento è in subbuglio: sono rimasti in pochi, a credere che davvero la rete corruttiva qatariota abbia puntato solo allo “human rights washing” in vista dei Mondiali di calcio.

Anche perché le indagini delle autorità belghe sono senz’altro precedenti a fine novembre, quando l’aula ha votato la risoluzione sui lavoratori qatarioti il cui dibattito e i cui emendamenti appaiono inquinati dalle influenze improprie.

L’accordo sospetto

Nel tentativo di rintracciare queste influenze indebite, c’è chi punta il dito su un accordo tra Unione europea e Qatar che riguarda l’aviazione. Leïla Chaibi, eletta al Parlamento Ue con la France Insoumise, impegnata su temi come i diritti dei lavoratori delle piattaforme, e che presidia la Commissione Trasporti per il gruppo della sinistra europea, non ha dubbi che qualcosa in quell’accordo non torni. E infatti, visto che questo giovedì l’aula voterà una risoluzione relativa allo scandalo Qatar, The Left ha subito infilato un emendamento su questo accordo. Di che si tratta esattamente?

Aeroporti italiani

A ottobre 2021 l’Ue e il Qatar siglano quello che la Commissione europea definisce come un «landmark agreement», una vera e propria bussola, e che – garantisce – sarà «foriero di grandi opportunità» per l’Europa. Il Qatar stesso viene definito come «un partner chiave». Nella sintesi di Bruxelles, «le compagnie aeree potranno operare con voli diretti da qualsiasi aeroporto in Ue verso il Qatar e viceversa per le compagnie aeree qatariote». Vengono citati anche investimenti in paesi tra i quali figura l’Italia: «Gli aeroporti europei in Germania, Francia, Italia, Belgio e Olanda saranno soggetti a espansione fino al 2024». E poi: «Ci sarà concorrenza alla pari». Insomma, una vera e propria liberalizzazione del trasporto aereo.

La commissaria ex eurodeputata

Per la Commissione europea, si esprime Adina Vălean, che ha la delega ai Trasporti: «Questo accordo, il primo tra l'Ue e la regione del Golfo, è un punto di riferimento globale per gli accordi di trasporto aereo orientati al futuro. È la testimonianza del nostro impegno comune per un'aviazione sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Questo accordo porterà nuove opportunità, più scelta e standard più elevati per i passeggeri, l'industria e l'aviazione».

Interessante che la commissaria europea in questione, Vălean, fino al 2019 fosse all’Europarlamento, a guidare una commissione cruciale, quella su Industria ed Energia (la Itre), della quale poi nella legislatura successiva hanno fatto parte figure come Eva Kaili, trovata col contante in casa e destituita ieri dal ruolo di vicepresidente d’aula.

Cosa non torna

Quando Bruxelles lancia l’accordo col Qatar, specifica che «le parti riconoscono l’importanza delle questioni sociali, concordano di cooperare a riguardo e di migliorare le rispettive leggi e politiche sociali e sul lavoro».

Qui si intravede una apertura dell’Ue a riconoscere «gli sforzi» del Qatar sui diritti, che è proprio l’elemento anomalo ricorrente nei testi poi risultati sospetti per l’influenza indebita.

Ma a essere ancora più sospetto – questo è il j’accuse dell’eurodeputata di sinistra Chaibi – è che questo accordo è stato presentato alla commissione Trasporti del Parlamento Ue «come una questione tecnica, che per noi non avrebbe potuto che portare vantaggi, un accordo win-win».

Peccato che così facendo il Qatar avrebbe avuto accesso a un mercato europeo da quasi mezzo miliardo di cittadini, «noi da uno di meno di tre milioni», nota l’eurodeputata.

Più Qatar che società civile

Nel difendere l’accordo, l’Ue aveva di fatto ignorato le rimostranze arrivate da alcuni portatori di interessi e rappresentanti della società civile europei stessi. Ad esempio la E4FC (Europeans for Fair Competition, europei per la concorrenza leale), che aggrega compagnie aeree e sindacati europei «a favore di una industria dell’aviazione competitiva», aveva messo in guardia che «garantire subito diritto di traffico aereo aggiuntivo al Qatar avrebbe impatto negativo sulla ripresa del settore europeo dell’aviazione, metterebbe a rischio le assunzioni e distorcerebbe il mercato».

Insomma, uno scenario tutt’altro che win-win, come invece lo presentava la Commissione e come – a detta di testimonianze come quella di Chaibi – veniva presentato nella commissione Trasporti dell’Europarlamento. Col senno di poi, troppo non torna: ecco perché ora la sinistra chiede la sospensione di quell’accordo.

