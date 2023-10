Il popolare Alberto Núñez Feijóo non ha maggioranza per governare. Felipe VI ha condotto nuove consultazioni e ora il testimone passa al premier socialista. Deve dimostrare di saper tenere insieme una composita galassia di sinistre e nazionalisti...

Chissà se quando dice che «è l’ora della generosità» il socialista Pedro Sánchez sta pensando a tutte le concessioni che gli toccherà fare.

Di sicuro questa «è l’ora», per lui: il re di Spagna gli ha appena assegnato l’incarico di provare a formare un governo. L’operazione Sánchez bis è ufficialmente partita: entro il 27 novembre un voto d’aula deve sancirla. Quindi si dice in gergo – e lo dice Sánchez – che «iniziano i negoziati». In realtà i negoziati con la galassia di nazionalisti sono cominciati molto prima: da subito dopo le elezioni di luglio.

Perché Sánchez

Il 22 agosto il re Felipe VI, dopo aver concluso il primo giro di consultazioni, aveva affidato l’incarico al leader – ovvero al partito – più votato nelle elezioni di luglio: il popolare Alberto Núñez Feijóo. Anche se le consultazioni e l’assegnazione dell’incarico sono una vera e propria liturgia civile, che segue il percorso tracciato dall’articolo 99 della costituzione spagnola, stavolta la scelta del re era tutt’altro che scontata.

Il Partido Popular è quello che ha ottenuto più voti e seggi, ma lo Psoe del premier reggente è quello che ha una vera chance di poter tenere insieme alleati a sufficienza e quindi incassare la fiducia. Felipe VI ha optato per Feijóo, con il beneplacito di Sánchez, che ha pensato fosse persino utile sancire il fallimento dell’avversario con questo passaggio. Il popolare Mariano Rajoy avrà avuto un déja-vu, visto che nell’estate 2016, dopo un lungo stallo, il re Felipe VI aveva assegnato a lui l’incarico; ma il parlamento lo aveva bocciato.

È quel che è successo la scorsa settimana al leader popolare del momento, Feijóo: sconfessione d’aula. Né il primo voto, che richiedeva una maggioranza assoluta e che si è tenuto il 27 settembre, né il voto di pochi giorni dopo, che avrebbe richiesto semplicemente una prevalenza di voti a favore, sono andati a segno.

Tentare il bis

«Tenta un’investitura nonostante abbia perso!», tuona ora Feijóo con la sconfitta sul groppone. Il re tra ieri e oggi ha concluso il nuovo round di consultazioni, e l’incarico sta adesso al socialista. Come avrà i margini per governare? Ovviamente c’è l’alleanza con la sua vicepremier oltre che leader di Sumar, Yolanda Díaz. Ma su questo non c’è incognita.

La vera sfida è poter confermare un patto con la galassia di indipendentisti e nazionalisti. Il primo grande test, ovvero la elezione della presidente della Camera, la socialista Francina Armengol, è andato a segno il 17 agosto: una maggioranza c’è stata. Armengol ha ottenuto al Congreso 178 voti, provenienti, oltre che dai suoi colleghi dello Psoe e da Sumar, pure dalle formazioni indipendentiste; ha incassato i voti di PNV (il Partito nazionalista basco), Bildu (indipendentisti baschi di sinistra), Junts per Catalunya (la formazione guidata da Carles Puigdemont), ERC (la Sinistra repubblicana di Catalogna) e BNG (il Blocco nazionalista galiziano).

Con questa galassia in generale, e con l’osso duro che è Puigdemont di Junts in particolare, i negoziati sono in verità cominciati già a luglio, e hanno portato ad alcune concessioni già formalizzate, come l’assunzione di catalano, basco e galiziano come lingue co-ufficiali. Il congresso ha già approvato a metà settembre questa introduzione, che è in discussione anche a livello Ue. Il punto focale resta comunque l’amnistia, sulla quale Sánchez si era detto aperto purché nel rispetto della costituzione. E su questo ovviamente il suo avversario popolare è già partito all’attacco.

© Riproduzione riservata