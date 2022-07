Piovono appelli per convincere Mario Draghi a restare. Uno è firmato da undici sindaci di grandi città, di sinistra e destra: da Beppe Sala (Milano), a Marco Bucci (Genova), a Luigi Brugnaro (Venezia), a Antonio Decaro (Bari, è anche il presidente dell’associazione nazionale dei primi cittadini), a Matteo Ricci (Pesaro, capo dei sindaci progressisti di Ali), a Roberto Gualtieri (Roma), Dario Nardella (Firenze), Stefano Lorusso (Torino). Il presidente della Liguria Giovanni Toti chiama a raccolta i colleghi per fare altrettanto, sapendo che quelli della Lega fanno la differenza nelle scelte di Matteo Salvini. Le parole più accorate vengono dai presidenti degli ordini delle professioni sanitarie e arrivano all’indirizzo email del ministro della Salute Roberto Speranza: «Non è il tempo di lasciare solo chi, da oltre due anni, con competenza e dedizione, combatte in prima linea la battaglia, ancora in corso, contro il Covid-19»: medici, psicologi, chirurghi, infermieri, radiologi, assistenti sociali, biologi, veterinari. Si appella Draghi anche Federmarma. Arrivano segnali di preoccupazione dall’Europa, dagli Usa (il consigliere di Biden).

Per ora il no di Draghi viene descritto come irremovibile. Il guaio è che tutte queste invocazioni si infrangono sulle convulsioni della quasi ex maggioranza. Enrico Letta ha provato a lavorare a «ricreare la maggioranza» e «riportare a bordo i Cinque Stelle. Tutti o in parte».

Ma l’ipotesi si chiude nel tardo pomeriggio, quando dall’ennesima diretta Facebook di Giuseppe Conte definisce «generiche» fin qui le risposte del premier al M5s. E conclude, almeno per il momento: «Non potremo condividere nessuna responsabilità di governo se non ci saranno risposte chiare sui nove punti consegnati». In questo caso M5s voterebbe i provvedimenti del governo «di volta in volta». Non è neanche un appoggio esterno, è la fuoriuscita dalla maggioranza.

La possibilità di una ricomposizione si chiude, dunque. Alla “decisione” si arriva dopo una giornata convulsa: di mattina Conte ha riunito il Consiglio nazionale. Cinque ore di flusso di coscienza cui doveva seguire una riunione dei deputati convocata dal capogruppo Davide Crippa, che a sua volta accusa Conte di essersi fatto intortare dai senatori, fan della rottura. In questo contesto piomba un “segnale” pesante del ministro (Cinque stelle) dei Rapporti con il parlamento Federico D’Incà: un elenco dei provvedimenti che salteranno in caso di caduta dell’esecutivo: bloccate fino a nuovo ordine (cioè a nuovo governo) le riforme del Pnrr , il riordino degli Istituti di ricovero e cura, le disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario, le modifiche al codice della proprietà industriale, il ddl Concorrenza; a cui vanno aggiunti la riforma fiscale e i decreti attuativi per il codice degli appalti, il processo civile e penale, l’ordinamento giudiziario, la legge sullo spettacolo. La riunione del pomeriggio finisce subito, e male. L’assemblea è rimandata alla sera, stavolta con i senatori. Prevista un’altra sessione senza fine: «Con eventuale prosecuzione nella mattinata di domani», dice la convocazione.

Conte non parla mai di voto, anzi fa riferimento alla maggioranza ampia di cui ancora gode Draghi. Una comoda convergenza con chi nella maggioranza punta sul Draghi bis. Matteo Renzi, per esempio: per il Draghi bis lancia una petizione sui social, e dall’assemblea di Italia viva avverte invita Letta e il premier a liberarsi dell’alleato Conte. Infine aggiusta: «Decide Draghi».

Ma il leader di Iv sa che fin qui il premier esclude un bis. In controluce si legge il lavorìo per un altro governo, per esempio a guida del ministro dell’Economia Daniele Franco. Ipotesi che però cozza contro la road map filtrata da ambienti del Colle che prevede l’accettazione delle dimissioni di Draghi e lo scioglimento delle camere nella stessa giornata di mercoledì, puntando al voto il 25 settembre, e alla prosecuzione dell’esecutivo per l’ordinaria amministrazione. Molti ministeri già chiedono lumi agli uffici legislativi per disegnare il perimetro degli atti che un esecutivo dimissionario può portare a compimento.

L’ipotesi del Draghi bis senza M5s fa guai anche nella destra di governo. Silvio Berlusconi lo invoca, Salvini lo esclude. In serata i due debbono ribadire la «piena sintonia». Il leghista convoca i gruppi parlamentari lunedì. Lì deciderà se seguire l’ex cavaliere o inseguire Giorgia Meloni, scatenatissima pro urne.

Meglio anche per Enrico Letta che l’ipotesi di un bis di Draghi non sia realistica. Il segretario Pd ha detto no per primo. Se invece la possibilità si aprisse, sono probabili le pressioni dei suoi per prenderla in considerazione. Il Nazareno fa sapere di aver avviato le riunioni per la campagna elettorale.

