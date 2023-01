Gli italiani guardano al 2023 con fiducia nei rapporti personali e timore per la situazione geopolitica mondiale e quella economica personale. Il 39 per cento prevede che arrivare a fine mese sarà più difficile: è quanto emerge da due indagini dell’ufficio studi Coop condotte a dicembre 2022

Da due indagini dell’Ufficio Studi Coop condotte a dicembre 2022 emerge una grande fiducia degli italiani nella propria vita personale, che però si accompagna a una forte preoccupazione per il resto del mondo.

Il sondaggio rivela che gli italiani sono molto positivi per quanto riguarda per esempio relazioni, rapporti con amici, vita sociale, stato di salute personale, contagi e situazione lavorativa, tutti aspetti della vita che vedono come speranza.

Meno ottimista il quadro per quanto riguarda prezzi del gas, conflitto russo-ucraino, cambiamento climatico e situazione economica dell’Italia: queste questioni sono viste dalla maggioranza della popolazione come preoccupazioni.

Una preoccupazione per i tempi tumultuosi in cui viviamo che si rispecchia anche in una domanda specifica che hanno posto gli statistici: di fronte alla possibilità di disporre di 10.000 euro aggiuntivi in maniera imprevista, il 70 per cento dice di volerli mettere da parte, mentre solo il 13 per cento risponde di volerli spendere tutti o in parte. Di questi, la maggior parte vorrebbe spendere il denaro in viaggi.

Nuovo anno, nuovo me

Il nuovo anno è sinonimo di buoni propositi: il 56 per cento degli interpellati con grande probabilità starà di più con la propria famiglia, mentre il 20 per cento sogna più di ogni altra cosa di mettere al mondo un figlio. Per quanto riguarda il lavoro, il 13 per cento sostiene che con più probabilità cambierà lavoro, il 24 per cento vorrebbe addirittura aprire una nuova attività per mettersi in proprio.

Anche lo stato d’animo conta: secondo l’indagine, gli italiani affronteranno il nuovo anno con maggiore fiducia e aspettativa rispetto ad agosto 2022, ma aumentano anche irritazione e rabbia.

L’inizio del 2023 segna anche un maggiore interesse in uno stile di vita più salutare: il 31 per cento si propone di spostarsi di più a piedi, il 29 di dedicare più tempo ai controlli per la prevenzione e a cucinare in casa. Tanti anche coloro che vogliono dedicare più tempo al proprio benessere: il 26 per cento vorrebbe leggere di più, fare più sport, mettersi a dieta e dedicarsi di più ai propri hobby.

Al contrario, il 15 per cento vorrebbe chiudere o diminuire il fast food, il 13 punta a fare meno spostamenti in auto, mentre l’11 percento annuncia che frequenterà meno centri commerciali, discoteche ma anche musei.

Le aspettative economiche

Se anche la maggioranza degli interpellati si aspetta che l’inflazione rallenti già in estate, poco più della metà degli interpellati, circa il 54 per cento, prevede di consumare più o meno lo stesso, mentre il 24 per cento vede i propri consumi in calo.

La maggior parte degli intervistati prevede un grosso aumento della spesa dedicata a bollette e utenze, cibo e bevande e carburante. A farne le spese saranno i consumi considerati meno essenziali: cura della persona, viaggi, abbigliamento, spettacoli e ristoranti, che una percentuale più alta di interpellati considera in diminuzione.

Il timore per le spese impreviste preoccupa tante famiglie: il 54 per cento degli intervistati ha vissuto almeno una volta questa paura nell’anno passato. Al 42 per cento è capitato invece di spendere più di quanto guadagna, mentre il 27 per cento ha rinviato il pagamento di bollette. Il 39 per cento prevede che arrivare alla fine del mese sarà difficile e più complicato rispetto al 2022.

Una tendenza che si rifletterà anche nei carrelli della spesa: i clienti della grande distribuzione hanno intenzione di tagliare alcolici, dolci e snack. Il 22 per cento promette che smetterà di acquistare superalcolici, il 19 i piatti pronti e il 15 le bevande gassate.

© Riproduzione riservata