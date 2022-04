Le annunciate contestazioni, paventate, suscitate e per una parte dei media anche desiderate, persino tifate, alla fine si riducono a qualche sceneggiata dimostrativa a Milano, dove compaiono anche le famigerate le bandiere della Nato, insieme a quelle degli Usa, portate per convinzione ma anche e soprattutto per sfida da un’associazione vicina alla galassia radicale.

Ma non succede niente, a parte qualche litigata. I servizi d’ordine di tutti si sono impegnati a non cadere in provocazioni. Prima della partenza di un serpentone che la Questura valuta in 20mila, il sindaco Beppe Sala dà il benvenuto alla comunità ucraina – parleranno dal palco poi due esponenti – e ai giornalisti chiarisce che «non è il momento dell’ambiguità, la politica deve dire le cose come stanno, a volte è bianco o nero» e lui crede «che le armi vadano mandate e lo dico oggi nel giorno della liberazione, che non è stata fatta con le parole ma combattendo».

Letta e «la bussola»

Nel corteo c’è il Pd, e il segretario si becca una scritta contro a porta Venezia, in compagnia: «No Draghi, No Nato, No Pd», è comparsa su un muro in Porta Venezia; prende qualche contestazione per la sua politica pro armi e pro riarmo. Ma è una quota minima, secondo la cronaca di Radio Popolare è un gruppetto di Carc, piccola organizzazione che riesce a citare sia Mao che Stalin.

«Questa è casa nostra. La costituzione, l'antifascismo sono casa nostra», replica Enrico Letta, e la contestazione viene definita «folle» da Sala e condannata anche da Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi che negli ultimi giorni ha formulato meglio la sua posizione a fianco dell’Ucraina (lui nega e dà la colpa ai giornalisti). La contestazione al Pd, dice in piazza «è un grave errore perché queste cose il 25 aprile non servono mai. Anche quando ci sono posizioni diverse bisogna evitare che su singoli fatti si perda la bussola di una posizione unitaria».

A Roma fiori e partigiani

A Roma, l’altra grande manifestazione, arriva un fischio solitario, peraltro eseguito senza grandi competenze fischiatoria, a sottolineare un passaggio del discorso dell’assessore alla cultura Miguel Gotor, che parla dal palco di piazza San Paolo a nome del comune, e un altro passaggio di un rappresentante dell’associazione degli ex perseguitati politici del fascismo . Entrambi stavano parlando della resistenza ucraina, ed entrambi prendono una trascurabile contestazione che parte dallo striscione di Potere al popolo, che scandisce anche «Con il Donbass antifascista», e sventola una bandiera palestinese.

In realtà quest’anno la Comunità palestinese, da anni al centro della contestazione della comunità ebraica romana che ha ritirato dai cortei unitari le insegne della Brigata ebraica, non è scesa in piazza in segno di solidarietà all’Anpi per le tante polemiche, e per non provocargliene altre. La comunità ha deposto fiori qui, alle lapidi dei partigiani, alle 8 di mattina, e poi si è riunita sotto il Museo della Resistenza di Via Tasso, la galera da cui sono stati rastrellati molti dei detenuti poi portati a morire alle Fosse Ardeatine.

A Porta San Paolo, comunque, Gotor non sente il fischio solitario. E il presidente dell’Anpi romana, l’avvocato Fabrizio De Sanctis, un passato nel Pdci come il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, dal palco esprime «commozione per il bagno di sangue in Ucraina, ci hanno dato degli equidistanti e questo ci ferisce molto. Abbiamo condannato l'invasione russa» ma «sentiamo invocare la guerra mondiale senza lucidità da troppe parti, una guerra che in tre ore farebbe più morti della seconda Guerra Mondiale. Si fermi questa spirale, si ritirino le forze russe, si cerchi la pace, si riaprano i negoziati, si costruisca un’Europa di pace», il passaggio sul no alle armi è meno calcato «il simbolo dei partigiani non è un fucile né un carro armato ma un fiore». Ma la prima tessera dell’Anpi, quella del 1947, porta come simboli una pala e un fucile.

A Roma di bandiere ucraine ce ne sono solo due: una l’ha portata Giuseppe, del circolo Anpi dell’Aurelio, l’altra un cittadino originario della Romania, cucita e l’ha cucita insieme a quella dei rom, dell’Italia e della Ue. Non ci sono bandiere del Pd, ma in generale scarseggiano le bandiere di partito. Applausi a scroscio quando parla Mario Fiorentini, 104 anni, partigiano combattente.

