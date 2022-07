L’allontanamento di Giuseppe Conte dalla maggioranza di governo suscita reazioni interne al Movimento. Non tutti sono pronti a staccare la spina al governo Draghi, o a quel che ne resterà dopo le scelte del premier di mercoledì.

La fronda che vuol restare

Questa mattina è ripresa l'assemblea dei parlamentari stellati, iniziata ieri sera con il discorso di Giuseppe Conte che ha marcato le distanze rispetto alla maggioranza di governo.

Dopo che già il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con la sua scissione, ha fatto dimagrire le file dei parlamentari contiani, le parole e le posizioni di Giuseppe Conte nelle ultime ore scatenano malumori nel Movimento. Si dichiara pubblicamente per l’ipotesi di rimanere a sostenere il governo ad esempio Massimo Bugani, assessore in una città, Bologna, che è a guida dem, con il sindaco Matteo Lepore; e dove quindi mantenere un rapporto con i democratici è cruciale. Per il sostegno al governo iniziano a esporsi anche i parlamentari, circolano i nomi dei «ribelli», tra i quali ad esempio Maria Soave Alemanno, o Rosalba Cimino. Che all’assemblea dice: «Senza un governo le misure realizzate in favore dei cittadini e delle imprese e non potrebbero essere realizzate». Non è l’unica a dirsi pronta a ribadire la sua fiducia a Draghi. Il ministro D’Incà, nel suo intervento in assemblea, ha chiesto una tregua tra Conte e Draghi, per non mettere in difficoltà l’esecuzione delle riforme collegate al Pnrr. Ha fatto inoltre riferimento alle difficoltà che ci sarebbero nel campo progressista in caso di voto anticipato.

IL «DISAGIO POLITICO» DI CONTE

«Non potremo condividere nessuna responsabilità di governo se non ci saranno risposte chiare sui nove punti che abbiamo presentato». Quando Giuseppe Conte fa il suo intervento in streaming, sabato sera durante l’incontro coi parlamentari stellati, sembra rassegnato a restar fuori dalla maggioranza. La versione del capo politico dei 5 Stelle è che «non abbiamo mai negato la fiducia a Draghi» ma «il premier ha inteso così i passaggi e se ne assume la responsabilità». Non è un invito alla ricomposizione, visto che Conte dichiara anche un «disagio politico» di fronte a quella che chiama «chiusura totale» nei confronti delle richieste e dei principi del suo movimento. Del resto il premier una maggioranza ampia a suo sostegno la ha, si è visto anche in queste ore, appunta Conte. Come a dire che il Movimento potrebbe fuoriuscire dalla maggioranza senza che per questo il paese sia tenuto ad andare al voto.

Il messaggio di Salvini ai suoi

Matteo Salvini farà il punto con i dirigenti della Lega anche oggi pomeriggio. La Lega si dice sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5Stelle, «anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l’ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale “l’alleanza con M5S è finita”.

Vista la situazione, è ancora più comprensibile quanto dichiarato giovedì da Draghi, per il quale “è venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”».

LETTA TRA RICOMPOSIZIONE E VOTO

Se fosse per il segretario dem, bisognerebbe «ritrovare il filo di questa maggioranza». Nel weekend Enrico Letta ha fatto arrivare al Movimento 5 Stelle un appello «perché sia della partita di mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai grandi contenuti nuovi che sono intervenuti». Un appello che si infrange con le dichiarazioni di Conte: riflettono sempre più un allontanamento. Il segretario Pd si dice «pronto a combattere» in caso di elezioni in autunno.

LA RACCOLTA FIRME RENZIANA

Matteo Renzi fa la cheerleader del Draghi Bis. «Non è il momento di arrendersi alla rassegnazione. Va fatto di tutto per arrivare al Draghi bis a cominciare dal firmare la petizione (obiettivo 100mila firme). È il tempo della responsabilità, non del rancore grillino», scrive su Twitter il leader di Italia viva.

L’ULTIMATUM DI FORZA ITALIA

Per il partito di Silvio Berlusconi, che Mario Draghi continui a guidare un governo è auspicabile, ma questo governo deve reggersi su una maggioranza capace di escludere il Movimento 5 Stelle. In questa direzione si è espresso sabato Antonio Tajani: «Noi abbiamo le idee molto chiare, non possiamo continuare a governare con i cinque stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro. Se non ci sarà un altro governo Draghi senza i cinque stelle si tornerà a votare», ha detto l’eurodeputato, e coordinatore nazionale di Forza Italia.

LA LEGA «RESPONSABILE»

Il paese esca dallo stallo ma «basta provocazioni M5S-Pd», è la versione di Matteo Salvini. La Lega «conferma la propria responsabilità, nonostante le continue provocazioni e i ritardi imputabili ai 5Stelle, che hanno provocato la crisi di governo, e al Pd che anche nelle ultime ore ha insistito sul ddl Zan contribuendo ad aggiungere confusione a confusione». Salvini e Berlusconi hanno avuto una telefonata nel tardo pomeriggio di sabato e fatto filtrare una «piena sintonia». Salvini riunirà lunedì alle 20.30 i gruppi parlamentari.

L’AGENDA

Giovedì Mario Draghi ha rassegnato le sue dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le ha respinte. L’entourage del premier fa intendere che nonostante i tempi supplementari la sua decisione non è revocabile. L’ipotesi di un Draghi Bis è comunque nel dibattito. Per questa opzione spingono dichiaratamente Matteo Renzi e Carlo Calenda, ad esempio.

IL LIMBO

Una ricomposizione è possibile? Ci sperano i dem, ci spera – da fuori confine – chi a Bruxelles e a Washington preferirebbe la stabilità della guida di Draghi in una fase di crisi intrecciate, tra guerra in Ucraina e allerta inflazione. Esiste comunque il piano delle elezioni anticipate, ed è un piano che prima fra tutti dichiara di coltivare Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che è fuori dal governo e che spera di entrarci da protagonista dopo la tornata elettorale.

