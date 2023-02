La politica continua a sconfinare nel Festival, e allora a Sanremo saranno ricordate le foibe. L’indicazione è arrivata da governo (e Terzo polo) a reti unificate, e Amadeus venerdì 10, parlerà in occasione del “Giorno del ricordo” dei massacri contro la popolazione italiana a opera dei partigiani comunisti iugoslavi del maresciallo Tito, il rivoluzionario filo sovietico. Una data a cui la destra tiene particolarmente.

Fino a giovedì Amadeus ha confermato che non era previsto: «Ci sono tanti temi cruciali e nessuno è meno importante di un altro. Vedremo cosa fare». Repubblica ha raccontato che dei dirigenti Rai in serata hanno deciso che il momento avrebbe dovuto esserci e prima della conferenza stampa di venerdì è arrivata a Domani la conferma definitiva: ci sarà e lo farà Amadeus.

L’invito pubblico

L’invito è stato pubblico. Sangiuliano ha lanciato l’appello giovedì: «Da cittadino, prima che da ministro, credo sarebbe un gesto importante che il Festival Sanremo dedicasse un momento, domani sera, proprio al Giorno del Ricordo. Per non dimenticare tutti gli italiani e le italiane che persero la vita nelle foibe o che furono costretti a fuggire dalle proprie case e dalla propria terra. Uomini, donne, vecchi e bambini che non avevano alcuna colpa. Perché coltivare la memoria è l’unico antidoto affinché tragedie come queste non accadano mai più».

Il forzista Maurizio Gasparri ha rincarato la dose: «Basta negazionismi», e alla fine è arrivata pure la capogruppo alla Camera del Terzo polo (renziana di Italia viva) Raffaella Paita.

