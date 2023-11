A Gaza, in media, viene ucciso un bambino ogni dieci minuti, mentre due sono feriti. Lo ha denunciato su X, l'ex Twitter, l’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, che sui social media ha citato l'Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Medio Oriente) per illustrare la portata degli attacchi nella Striscia di Gaza. "Children are #NotATarget" (I bambini non sono un bersaglio), l'hashtag abbinato a una foto che accompagna il post.

Almeno 27 persone sono morte nei bombardamenti notturni su Gaza. Lo sostiene - come riporta Al-Jazeera - l'agenzia di stampa palestinese Wafa. In dettaglio almeno 15 persone sono state uccise nel quartiere Tal al-Sultan di Rafah, nel sud di Gaza.

Altre 10 persone sono morte ad Al-Zawaida, nel centro della Striscia di Gaza, mentre altre due sono state uccise in un attacco su una casa nel campo profughi di Jabalia. «Alcune aree di Gaza non sono state raggiunte dalle autorità o dai servizi di emergenza a causa dei pesanti bombardamenti - sostiene Wafa - ed è probabile che il bilancio delle vittime possa essere più alto».

Anche oggi è stato diramato un appello israeliano ai cittadini di Gaza a spostarsi verso sud, il portavoce delle Forze di difesa israeliane ha annunciato che Jamal Musa, il capo della sicurezza speciale di Hamas nella Striscia di Gaza, è stato ucciso, e nello stesso attacco, diretto dall'intelligence dell'esercito e dal servizio di sicurezza Shin Bet, altri comandanti di Hamas sono stati uccisi.

La Giordania e l’Onu

Nella notte la Giordania ha paracadutato degli aiuti sulla striscia: «Il nostro impavido personale dell’aeronautica militare ha lanciato a mezzanotte aiuti medici urgenti all'ospedale da campo giordano a Gaza. Questo è il nostro dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle feriti nella guerra a Gaza. Saremo sempre presenti per i nostri fratelli palestinesi», ha twittato re Abdullah II.

I direttori di 18 agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tra le quali il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia (Unicef), il Programma alimentare mondiale e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), hanno chiesto un cessate il fuoco umanitario immediato tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, esprimendo indignazione per l’elevato numero di morti tra i civili.

I leader delle Nazioni Unite e delle ong hanno scritto che nella Striscia di Gaza sono stati segnalati più di cento attacchi contro le operazioni di soccorso ai civili e che 88 membri del personale dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l’Unrwa, sono stati uccisi. Secondo l’Onu, si tratta del «più alto numero di vittime delle Nazioni Unite mai registrato in un singolo conflitto».

Il Segretario di stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, è arrivato ad Ankara, mentre l’esercito ha annunciato di aver inviato un sottomarino a propulsione nucleare nella regione.

Il messaggio dell’Iran

Dopo che ieri si è svolta una telefonata tra il presidente iraniano e papa Francesco, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha detto al Tg1 che «l’Italia deve preoccuparsi per i suoi soldati in Libano», aggiungendo che «la guerra si espanderà inevitabilmente, se Israele continuerà con i suoi attacchi contro i civili a Gaza. In Libano e Yemen operano altre forze di resistenza che potrebbero aumentare le loro azioni».

L’Iran riconosce Hamas come legittima forza «di resistenza contro l'oppressione del popolo palestinese - ha detto ancora Hossein Amir Abdollahian - Non approviamo l'uccisione dei bambini, ma a Gaza sono già morti migliaia di bambini palestinesi e anche questo è disumano». L’Italia, ha detto il rappresentante di Teheran, «dovrebbe fare pressione sugli Stati Uniti per ottenere un immediato cessate il fuoco. Altrimenti il conflitto esploderà».

