Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha passato «una notte tranquilla» hanno riferito fonti ospedaliere del San Raffaele di Milano, poi è stato divulgato il bollettino ufficiale firmato dai professori Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e primario di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto del midollo osseo e oncoematologia: «Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo».

Per il momento, il «presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo». L'ex premier è in ospedale da mercoledì scorso in seguito a complicanze polmonari della sua patologia principale che, secondo quanto è stato spiegato dai sanitari che lo hanno in cura, è una forma di leucemia.

Zangrillo aveva precisato sabato scorso ai cronisti di non voler alimentare «ottimismo» né «pessimismo» ma che in ogni caso a suo giudizio il paziente stava reagendo bene alle cure che gli vengono somministrate.

Il leader di Forza Italia, che avrebbe voluto lasciare l’ospedale a Pasqua, ha ricevuto ieri le visite delle figlie Marina ed Eleonora.

