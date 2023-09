Nel giorno in cui l’ex premier avrebbe compiuto 87 anni, Forza Italia lo ricorda con ministri, manager, attori e cantanti. A Paestum non ci sono i figli, rimasti a Milano per intitolargli un belvedere. Assente anche Marta Fascina, che gli ha rivolto un messaggio commosso sui social

«Amore mio, oggi è il tuo compleanno. Auguri a te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto». Scrive così Marta Fascina in un messaggio che unisce la dimensione privata e quella pubblica dell’ex compagno.

Lo fa nel Berlusconi Day, il giorno in cui l’ex premier avrebbe compiuto 87 anni e in cui Forza Italia lo ricorda nella cornice di Paestum, in Campania. «Non sarà un evento nostalgico ma un ricordo che guarda al futuro e invita il nostro popolo ad andare avanti ed essere protagonista dell’azione di governo», ha detto il vicepremier e segretario del partito, Antonio Tajani.

Attori, cantanti e politici

La giornata di oggi si è aperta alle 16, con l’esecuzione dell’inno d’Italia e dell’inno d’Europa. È seguita la lettura dell’intervento di Berlusconi al Congresso americano nel 2006, con l’ex premier interpretato dall’attore Giancarlo Giannini. Poi un panel dedicato al “ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo” con Tajani, il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo e l’ad di Enel Flavio Cattaneo.

Alle 17 Adriano Galliani ha raccontato “il grande Milan di Berlusconi”, seguito da un panel all’insegna della malinconia dal titolo “Formidabili quegli anni”: tra gli ospiti la ministra delle Riforme Maria Elisabetta Casellati, Rita Dalla Chiesa, Stefania Craxi e il giornalista (e cofondatore di Forza Italia) Paolo De Debbio.

La giornata si è poi conclusa dopo le 19, quando il microfono è passato ad Albano e alla soprano Katia Ricciarelli. Non c’è invece stato, al contrario di quanto ventilato nei giorni scorsi, l’ologramma del Cavaliere, che avrebbe dovuto accogliere gli ospiti al loro arrivo all’hotel Ariston.

Ministri e manager

La giornata di domani sarà dedicata al futuro, con una serie di tavole rotonde con i ministri Bernini, Zangrillo e Pichetto Fratin e manager di spicco, oltre alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Mentre domenica si chiuderà con la Santa messa prima del Consiglio nazionale del partito: saranno approvate delle modifiche statutarie per preparare il Congresso di febbraio che ufficializzerà la leadership di Tajani.

«La sinistra ha fatto polemica perché Giannini, un grande attore, leggerà il discorso che Berlusconi pronunciò al Senato degli Stati Uniti, un grande riconoscimento a uno statista», ha detto Tajani a Mattino Cinque. «Ma noi abbiamo il dovere di ricordare quello che Berlusconi ha fatto. Avevamo deciso Paestum prima della sua scomparsa, adesso diverrà il luogo in cui ragionare sulla sua eredità per continuare a essere centrali».

La famiglia a Milano

La tre giorni in programma da oggi a domenica mostra però la distanza tra il partito e la famiglia Berlusconi. Se Forza Italia si riunisce in Campania, a Paestum si nota l’assenza dei familiari del Cavaliere, che lo hanno ricordato dalla sua Milano. Il fratello Paolo è infatti intervenuto alla cerimonia di intitolazione all’ex premier della sala del Belvedere di regione Lombardia.

«Silvio è nella storia, solo pochi giorni prima della morte si era occupato di Forza Italia, la sua più bella e ultima avventura, a cui come famiglia dobbiamo rispetto e amore», ha riconosciuto il fratello. Al Pirellone c’era anche la figlia Barbara e il leader della Lega Matteo Salvini. E pure Fedele Confalonieri, che nei giorni scorsi aveva criticato l’evento di Paestum, ricordando che «Silvio era di Milano».

I messaggi sui social

Sui social, intanto, si sono moltiplicati gli auguri e i ricordi in occasione della ricorrenza. «Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra nazione. Tanti auguri da tutti noi, Silvio», ha scritto la premier Giorgia Meloni. Più stringato il segretario della Lega, che ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Berlusconi: «Buon compleanno Silvio, ci manchi».

Ma a far parlare, oggi, è soprattutto il messaggio di Fascina, che nelle ultime righe abbraccia toni più intimi: «Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel sole in tasca che ti ha sempre accompagnato. Io resto un passo dietro di te con la certezza che le nostre mani torneranno a ricongiungersi». Anche Fascina, però, non sarà ospite al “B Day”, a cui non manderà neanche un messaggio di saluto.

