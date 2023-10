L’accusa per tre politici, tutti di Italia viva, è di corruzione. Nove arrestati in tutto, per gli altri legati al clan Angelino viene contestata l’associazione camorristica. Il comune è stato sciolto, la scorsa estate, per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri. In mattinata la visita di Mantovano

Ancora un blitz a Caivano, territorio di violenza, spaccio e ancora una volta di camorra, tornata stamattina al centro delle cronache. Nel comune sciolto l’anno scorso e finito sotto ai riflettori per le cuginette del Parco Verde vittime di ripetuti abusi, stamattina all’alba i carabinieri hanno arrestato 9 persone. In manette, tra i nove, con l’accusa di corruzione tre politici di Italia viva: l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune, Carmine Peluso, Giovanbattista Alibrico, ex consigliere di maggioranza, e Armando Falco, segretario cittadino del partito di Matteo Renzi e parente dell’ex sindaco di centrosinistra Enzo Falco.

Tra gli arrestati Antonio Angelino, esponente dell'omonimo clan operante sul territorio; Giovanni Cipolletti, Massimiliano Volpicelli, Martino Pezzella, Raffaele Bervicato, Raffaele Lionello, Domenico Galdiero. L’accusa per i politici è di corruzione: avrebbero avvicinato imprenditori aggiudicatari di lavori pubblici del Comune di Caivano per riscuotere somme da consegnare al clan e una parte del denaro veniva intascata direttamente da loro. Per gli uomini legati ad Angelino invece viene contestata anche l’associazione di tipo camorristico.

Comune sciolto

ll comune di Caivano è stato sciolto, la scorsa estate, per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Dallo stesso mese, il Comune è retto da un commissario prefettizio. Secondo l'ipotesi accusatoria, come si legge nell'ordinanza di fermo di cui riporta LaPresse, i tre indagati facevano anche da tramite con il clan: informavano Giovanni Cipoletti, Massimiliano Volpicelli e Antonio Angelino su quali erano le aziende vincitrici degli appalti pubblici ed erano gli “intermediari” tra gli imprenditori e gli esponenti del clan, «concordando anche l'importo delle quote estorsive».

Inoltre, stando alle indagini, «condizionavano lo svolgimento e l'affidamento delle gare» per i lavori pubblici del Comune di Caivano, «provvedendo con la cooperazione del dirigente del settore lavori pubblici del Comune, Vincenzo Zampella», anche lui tra i destinatari del provvedimento di oggi, «a favorire l’affidamento dei lavori a ditte compiacenti, anche attraverso determine motivate ingiustificatamente dalla somma urgenza degli interventi o attraverso gare oggetto di turbative».

Visita Mantovano

Questa mattina è cominciata la visita del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al centro sportivo Delphinia di Caivano, in occasione del termine dei lavori di bonifica da parte degli specialisti del Genio dell'esercito italiano. Mantovano è accompagnato dal commissario delegato per la riqualificazione del territorio, Fabio Ciciliano, e dal sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Pina Castiello. Nell’area del centro sportivo, rimasto per anni in stato di totale degrado e abbandono, sarebbero stati perpetrati alcuni degli episodi di violenza sessuale ai danni delle due ragazzine di 10 e 12 anni, e proprio nei pressi del campo di calcetto abbandonato è stato rinvenuto nei mesi scorsi il cadavere di un giovane morto per overdose.

