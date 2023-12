La consigliera d’amministrazione difende la tassa di scopo per il finanziamento del servizio pubblico, che, libero dall’occupazione della politica di turno, dovrebbe tutelare i cittadini dall’occupazione dello spazio pubblico da parte di imprenditori come Musk. In Rai, intanto, l’occupazione sta mettendo a rischio il consenso dei cittadini

Martedì il consiglio d’amministrazione ha discusso del piano industriale. Che indirizzo hanno proposto i vertici aziendali?

Quando sento parlare i vertici Rai mi sembra dipingano un’azienda totalmente disallineata da quella che è la percezione dei cittadini. Nonostante secondo i dati di ascolto complessivi forniti dall’ad oggi la Rai sembra tenere rispetto ai diretti competitor, i cittadini perdono progressivamente fiducia nell’azienda e questo si vede dai dati degli ascolti. Questa disaffezione del pubblico ha giustificato anche la campagna della Lega sul taglio del canone, così gradita al suo elettorato.

Il calo dell’indebitamento è un buon inizio o dipende soltanto da elementi non strutturali?

Dobbiamo ridurlo in maniera sostenibile, una questione che non si può scindere dalla certezza delle risorse, che devono essere prevedibili, continuate e necessarie a coprire il perimetro di attività definito dal contratto di servizio. La Rai attualmente non ha la certezza delle proprie risorse. Aver fatto un po’ meglio sulla pubblicità ottenuta da terze parti e poter approfittare della cessione di asset immobiliari, combinato con il fatto che l’inflazione e i costi energetici si ridurranno, permette tendenzialmente di migliorare leggermente la posizione finanziaria netta.

Ma la Rai non può finanziarsi con cessioni immobiliari o di altre partecipazioni aziendali, e certamente non può dipendere solo dal mercato pubblicitario. Per altro, attualmente il contributo pubblico è molto minore di quello che ottengono gli altri servizi pubblici in Europa.

Restiamo sulla questione del piano immobiliare. La prospettiva di andare in affitto non rischia di lasciare la Rai senza un punto di riferimento a Milano?

No, questo piano immobiliare, elaborato dal precedente consiglio, permette di modernizzare i centri di produzione, uno sviluppo fondamentale.

Su Milano, una delle questioni da valutare è la sostenibilità finanziaria sul lungo periodo. Per continuare a utilizzare l’immobile precedente ci sarebbe stato bisogno di forti interventi per renderlo adatto alle nuove esigenze produttive della Rai e in questo modo si riuniscono anche diverse funzioni che prima erano dislocate per la città. Ci sarebbe anche bisogno di coprire le tante carenze attuali delle piante organiche.

Cosa che non ho visto nel costoso piano di incentivazione all’esodo (costerà 30 milioni, ndr) su cui ho votato contro.

Parliamo del finanziamento al servizio pubblico. Il finanziamento integrativo a partire dalla fiscalità generale che integra il taglio del canone di venti euro inserito in manovra per il 2024 è previsto per un anno soltanto.

Significa che poi si torna alla vecchia norma?

L’ad in commissione Vigilanza Rai e anche a noi in Cda ha confermato questa lettura, che però mi sembra più un suo auspicio, visto che rimane una forte incertezza. Una tassa di scopo per finanziare il servizio pubblico è comunque a mio avviso il modo migliore per fornire fondi certi alla Rai, in una fase in cui il mercato pubblicitario è completamente rivoluzionato dalla transizione digitale multipiattaforma, in cui per la raccolta pubblicitaria ci si andrà a scontrare con player come Google e Meta.

Nel momento in cui però il servizio pubblico non accontenta più le aspettative degli utenti nei confronti del servizio pubblico, per esempio per quanto riguarda l’approfondimento politico, che ormai va cercato sui canali privati, la voglia di pagare il canone potrebbe scemare anche in chi finora era felice di contribuire.

Se il prodotto del servizio pubblico non è di qualità, non dà tranquillità rispetto all’imparzialità, l’autorevolezza dell’informazione e il pluralismo, è difficile fare campagna nella società per rafforzamento il ruolo e l’esistenza stessa del servizio pubblico, nel presente e nel futuro.

Ma rimango convinta che il ruolo dei media pubblici è quello di impedire che lo spazio democratico venga occupato e monopolizzato, riempito da notizie false e teorie complottiste.

Il servizio pubblico a sei mesi dall’occupazione da parte della destra ha perso la sua neutralità?

Credo che la situazione dell’indipendenza dell’informazione e della cultura in Italia sia preoccupante. Credo anche che problemi di autorevolezza, pluralismo e imparzialità ci siano stati già in passato, non voglio essere naif. Ma ho visto un ad che è stato costretto alle dimissioni prima del termine del suo mandato dopo essere stato messo nell’impossibilità di proseguire.

Ho sentito dire dall’ad in Vigilanza che molti giornalisti sono andati via di loro spontanea volontà, ma quegli addii sono frutto di problemi con l’azienda che hanno portato a scelte anche dolorose. Ho contestato l’interruzione di un programma di Saviano e mi preoccupano le diffide da parte di Sangiuliano e Sgarbi nei confronti di programmi Rai, così come l’audizione di Ranucci in commissione Vigilanza per inchieste sgradite alla politica.

Il direttore dell’approfondimento informativo della Rai Corsini è andato a un evento di partito parlando da militante sul palco, Rai News 24 ha trasmesso il comizio finale di Giorgia Meloni nel suo ruolo di capo di partito ad Atreju senza interruzioni.

Ho chiesto conto in cda della trasmissione integrale del comizio e nessuno mi ha saputo citare un precedente. Per quanto riguarda Corsini l’azienda ci ha comunicato che è in corso una procedura disciplinare, ma quello che è successo è grave. Nel momento in cui si dichiara di essere militante, si creano dubbi sulla capacità di essere neutrale nella gestione dell’informazione del servizio pubblico. Spero che l’azienda penda un provvedimento chiaro. Mettere in mano a una sola persona la gestione di tutto l’approfondimento informativo dell’azienda è stata una decisione molto discussa e sofferta: i tre direttori di rete che c’erano nel sistema precedente erano un modo per offrire più garanzie e capacità di interpretare plurali.

I nuovi palinsesti hanno portato a casa risultati pessimi in termini di share. Secondo i vertici, si tratta di un sistema antiquato per conteggiare gli ascolti. Solo una scusa?

Durante la presentazione dei palinsesti in cda ho chiesto quali sono le azioni di rimedio ai programmi che vanno male, la risposta è stata che quando si innova bisogna anche concedere un periodo di assestamento. Sarei d’accordo con un vero innovamento, ma non è quello che stiamo vedendo come nel caso di nuovi programmi e conduttori che non vengono scelti esattamente per ragioni di marketing. Si vede una chiara difficoltà in Rai 3, Rai 2, Rai Radio 1, alcune fasce del day time e sui talk e gli approfondimenti dove la Rai sta cedendo sempre più spazio a La7 o Nove, o addirittura Rete 4. Detto ciò, lo share è una misura incompleta che va assolutamente integrata da valutazioni qualitative, ma è anche imperfetta perché, andando la Rai sempre più verso una digital media company, la fruizione si amplia sempre di più ad altre piattaforme. Progressivamente andrà considerata sempre più la “reach”, ovvero il numero totale di utenti raggiunti. Tutto ciò non può nascondere quelli che ormai sono dei fallimenti evidenti.

Ad Atreju è stato ospite anche Elon Musk. Nonostante adesso sia a disposizione anche un quadro normativo europeo, l’European Media Freedom Act, non c’è il rischio che l’utente si ritrovi schiacciato tra un servizio pubblico politicizzato e uno spazio pubblico sempre più dominato da imprenditori la cui capacità di informare si scontri con gli interessi economici?

La vera sfida del futuro è quella per una sfera pubblica democratica. L’Emfa è una rivoluzione per l’Europa e l’Italia: secondo il nuovo regolamento europeo tutti i paesi devono garantire indipendenza e finanziamento dei media pubblici, per mantenere la propria credibilità e imparzialità. Inoltre, si chiarisce che il consiglio di amministrazione delle emittenti deve funzionare indipendentemente dal rispettivo governo.

Abbiamo bisogno di verificare l’applicazione: oggi in Rai l'ad viene scelto direttamente dal governo, una cosa che non sarà più permesso. Attualmente il potere è conteso tra vari gruppi che vorrebbero occupare la democrazia, riempiendo lo spazio pubblico di notizie false e teorie del complotto populiste. Musk è un esempio di entrambi: punta a diffondere notizie false e stabilire le regole di una delle più grandi piattaforme di opinione al mondo. L’obiettivo di Big Tech è privatizzare lo spazio pubblico e far pagare chiunque vi entri. Dobbiamo resistere sia a questa privatizzazione che al controllo politico e alla manipolazione da parte dei governi ultraconservatori di tendenza autoritaria come in Polonia e Ungheria (e con accenni anche in Italia).

