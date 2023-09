Secondo le stime della Commissione europea il Pil dell’Italia si ferma allo 0,9 per cento nel 2023. Il commissario per gli Affari economici risponde a Meloni e Salvini, che gli avevano addossato la colpa dei ritardi su Ita-Lufthansa e l’accusa di giocare «con la maglietta di un’altra nazionale»

Il commissario Paolo Gentiloni, dopo giorni di critiche dal vicepremier Matteo Salvini e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni replica: «Tengo al mio Paese e per questo non voglio alimentare polemiche e non le alimenterò». Il caso lo ha fatto scoppiare Salvini dicendo che «ogni tanto ho avuto l’impressione di avere un commissario italiano che giocava con la maglia di altre nazionali».

Meloni gli ha poi addossato parte delle colpe sul dossier Ita-Lufthansa, ovvero l’acquisizione di quote della compagnia aerea italiana da parte di quella tedesca: «La stessa Commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema Ita, quando troviamo una soluzione al problema Ita la blocca. Quindi non stiamo più capendo e vorremmo una risposta. Su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni».

Un’accusa che il commissario Ue ed ex premier non ha accettato. La questione, ha detto, «non fa parte delle mie competenze» ma «spero che la Commissione riconosca l'importanza del lavoro del governo» italiano.

La conosce bene, ha proseguito, e gli sta a cuore: «Nell’ambito delle responsabilità collegiali della Commissione cercherò di affrontarla», ha detto.

Dal suo canto ha invece appoggiato l’esecutivo: «Penso che il governo abbia lavorato molto per trovare questa soluzione e confido che la Commissione europea riconosca l'importanza di questo lavoro», ha poi aggiunto il commissario.

Sul Patto di stabilità

Anche il Patto di stabilità è una questione aperta. L’Italia sta lavorando per scorporare gli investimenti per la difesa e nel settore green. Gentiloni invita a non creare scontri: «Io penso che noi dobbiamo essere ottimisti e lavorare per favorire un’intesa.

Certo «la Commissione ha fatto, diciamo così, buona parte del lavoro che spetta alla Commissione fare, e vi assicuro che non è stato facile». Per Gentiloni «va nell'interesse dell'insieme dell'economia europea e quindi anche nell'interesse dell'Italia». Le proposte, ha proseguit, possono essere migliorate: «E certamente cercheremo di accompagnare il lavoro dei governi per raggiungere una intesa che è nell'interesse, ovvio, dell’economia europea. Perché senza un'intesa - ha aggiunto - penso che la situazione sarebbe sicuramente più negativa».

© Riproduzione riservata