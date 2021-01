«Dobbiamo correre insieme per tirare fuori l’Italia dalle difficoltà». E ancora: «A breve ci troveremo con le forze di maggioranza per fare una sintesi complessiva» sul Recovery plan. Ma per affrontare le sfide dei prossimi mesi è «imprescindibile rafforzare la coesione della maggioranza e, quindi, la solidità della squadra di governo». Il primo ministro Giuseppe Conte usa Facebook per ribadire questi concetti con un lungo post.

«L’anno che è appena iniziato ci pone di fronte a delle sfide mai affrontate prima – scrive Conte –. Abbiamo un’emergenza sanitaria mondiale da superare e una grave crisi economico-sociale da fronteggiare. Abbiamo appena avviato la campagna di vaccinazione che va portata a termine il prima possibile. Uno sforzo immane, ma i primi risultati sono molto incoraggianti».

L’apertura al confronto

Per affrontare queste sfide, scrive Conte, «una premessa imprescindibile è rafforzare la coesione della maggioranza e, quindi, la solidità alla squadra di governo. Se percorreremo questo cammino con senso di responsabilità, avremo la più salda garanzia di andare nella direzione giusta, perseguendo l’interesse generale».

«Non è mai venuta e mai verrà meno, da parte mia, l’apertura al confronto e all’ascolto delle forze che sostengono il governo. Ho sempre lavorato per raccogliere tutte le proposte migliorative su ogni tema o provvedimento sin qui adottato e così sarà anche in futuro, perché è questo che ci chiedono i cittadini».

Il Recovery plan

«Questo vale, ovviamente, anche per il Recovery plan – continua Conte –. Nei giorni scorsi ho sollecitato le forze di maggioranza a far pervenire osservazioni e proposte utili a migliorare la prima bozza riguardante il nostro Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ho sempre inteso quella prima bozza come un documento utile ad avere una base tecnica di discussione per poi operare le scelte “politiche” e dare una impronta strategica al nostro (Pnrr)».

«Proprio questa mattina – scrive Conte – il ministro dell’Economia Gualtieri, insieme ai ministri Amendola e Provenzano, mi hanno sottoposto una versione più avanzata di quel primo documento. Posso già anticipare che le proposte e le osservazioni sin qui indicate dalle forze politiche si sono rivelate contributi utili ad arricchire e a migliorare il piano».

La nuova proposta

«A breve ci ritroveremo con tutte le forze di maggioranza per operare una sintesi complessiva».

«Una volta messa a punto una proposta migliorativa del Piano – conclude Conte – ritorneremo in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione e riattiveremo così il confronto con l’intero Parlamento e, quindi, anche con le forze di opposizione, aprendoci anche alla discussione con tutte le parti sociali».

