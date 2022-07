Dopo una giornata in cui si è parlato molto di razzismo dopo l’omicidio di Civitanova Marche, anche oggi ripartono le discussioni sulle alleanze in vista del voto.

La diretta

9.37 – Nel mosaico delle alleanze, la notizia de La Stampa che il Pd starebbe corteggiando Roberto Fico causa stupore in Carlo Calenda, che ha annunciato di voler decidere entro domani se allearsi o no con i dem.

9.32 – Dopo gli addii in Forza Italia, intanto, Licia Ronzulli in un’intervista a Qn tira le somme di questo inizio di campagna elettorali. La pasionaria di Silvio Berlusconi nota per gli storici dissapori con Mariastella Gelmini accusa chi ha lasciato gli azzurri di aver tradito il mandato degli elettori facendo un «compromesso al ribasso» legato più «alla poltrona» che «ai valori».

Ronzulli dice di «non riuscire a comprendere» la scelta di Gelmini e Mara Carfagna. «L’addio della Gelmini era nell’aria da mesi, non ci stupisce, ha sempre tentato capovolte utili esclusivamente ad atterrare sulla poltrona più comoda. Per Mara invece ho provato rammarico, stava facendo bene come ministro».

9.28 – Netto anche il ministro per i Rapporti col parlamento Federico D’Incà che a Repubblica spiega che «in questo momento vedo molto complicato recuperare il rapporto che avevamo costruito in questi due anni, proprio perché tutto è stato messo in discussione senza un senso preciso e senza un punto di caduta da parte del M5s». Una rottura insanabile, insomma.

Conte avrebbe però avuto anche cattivi consiglieri nei giorni della crisi: «Ci sono stati momenti convulsi, di sicuro le persone che gli stavano vicino non gli hanno fatto capire le conseguenze che ci sarebbero state. C’è rispetto e lealtà tra noi, ma aver innescato questa crisi è stato un errore molto grave».

9.24 – L’ex capogruppo alla Camera dei Cinque stelle Davide Crippa, che ieri ha lasciato il Movimento, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera che il più grande errore della gestione Conte è stato «disfare il progetto del campo largo riformista e progressista e la consegna della testa di Draghi alla destra». Crippa torna anche sulla regola dei due mandati, che il presidente del M5s Giuseppe Conte ha confermato venerdì.

«Mi sento solo di dire che meriterebbe una riflessione rispetto alla necessità di qualsiasi formazione politica di dover formare una classe dirigente in grado di promuovere le istanze in modo efficace e di attuare un programma politico sapendo muovere i passi giusti, in un ambiente estremamente complicato di regole e molteplici equilibri, per non disperdere la forza che viene dal consenso degli elettori» dice.

9.00 – Il presidente leghista del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha comunicato in un’intervista a La stampa di non aver ambizioni da ministro. «Non farò il ministro. Rimarrò in regione, se i cittadini mi rivoteranno nel 2023. Preferisco fare il presidente della mia Regione».

Fedriga a posteriori si dice anche d’accordo con le decisioni della Lega nei giorni della crisi: «Lega e Forza Italia non potevano fare altro che dire “andiamo avanti, ma senza Cinque stelle”. Altree soluzioni sarebbero state pura anarchia e un danno per la reputazione di Draghi che ha capacità e autorevolezza enormi» dice.

E aspetta a cantare vittoria sulle elezioni: «Penso che non ci sia nulla di scontato, anche se i sondaggi ci danno la vittoria a mani basse. Dobbiamo lavorare, dare la certezza agli elettori che abbiamo persone capaci di mettere in pratica le cose e abbiamo esempi dei governi nelle regioni e nei comuni».

