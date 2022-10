In attesa che si riuniscano le nuove Camere, continuano i contatti nel centrodestra per l’assegnazione degli incarichi chiave. Giorgia Meloni sembra determinata a tenere il punto su una serie di tecnici che vorrebbe nel proprio governo, anche a spese degli alleati che si vedrebbero sottratti posti preziosi. Dubbi anche sulla scelta per le presidenze delle Camere.

13.25 – Meloni annuncia il sostegno alle iniziative dell’Ue contro la speculazione

«Fratelli d’Italia e i conservatori europei da sempre sostengono che il vero compito dell’Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri» scrive Giorgia Meloni su Facebook, che non risparmia una stoccata alla decisione di Berlino di investire 200 miliardi di euro in un tetto al prezzo del gas nazionale. «Azioni di singoli Stati tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo».

12.44 – Romano La Russa resta assessore

È stata respinta con 48 voti su 72 la mozione di censura all'assessore regionale della Lombardia alla Sicurezza, Romano La Russa, che chiedeva di «revocare la nomina ad assessore regionale», per «un atto di celebrazione del fascismo». La mozione era a prima firma del capogruppo del Pd, Fabio Pizzul, e sottoscritta da numerosi esponenti di tutti i gruppi di minoranza. Il provvedimento è arrivato dopo che l'assessore La Russa, in occasione dei funerali del cognato ed esponente di destra Alberto Stabilini, aveva partecipato al rito del “presente” sollevando il braccio. La Russa aveva poi fatto sapere che stava invitando gli altri presenti a non fare il saluto romano.

12.01 – Conte fa gli auguri al Movimento

«I valori della giustizia sociale, della lotta alla corruzione, della tutela del lavoro, dell'ambiente e della biodiversità, della pace sono sotto attacco. Oggi più che mai serve il Movimento 5 stelle». Lo scrive su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte. «Tanti auguri Movimento! Che la nostra comunità possa rafforzarsi nella radicalità dei principi, nella non negoziabilità dei valori, nel coraggio e nella fermezza dell'azione politica, nella passione con cui affronta tutte le battaglie, nella lungimiranza della visione e, infine, nella costante apertura al dubbio per non riposare nell'errore!» aggiunge.

11.34 – Lombardi rivendica il campo largo del Lazio

Nel Lazio «stiamo lavorando tutti assieme anche con Italia viva e Azione. Noi siamo in regione e siamo concentrati sulla chiusura della legislatura. Stiamo lavorando sul collegato di bilancio, ultimo atto legislativo che faremo. Di altro non stiamo parlando, visto anche il momento delicato e di difficoltà del paese». Lo ha detto all'Ansa l'assessora della giunta di Nicola Zingaretti, esponente M5s, Roberta Lombardi, ribadendo così l'alleanza del campo largo che governa ora il Lazio.

In mattinata Carlo Calenda aveva chiesto al Pd di scegliere tra Terzo polo e Movimento 5 stelle.

11.31 – Il Movimento 5 stelle aspetta il congresso del Pd

«Prematuro parlare di alleanza mentre il Pd sta lavorando ad una sua fase di rinnovamento interna che chiaramente comporterà dei cambiamenti. Come abbiamo già detto, non ci sono ad oggi le condizioni per dialogare con l'attuale dirigenza del Pd. È venuta meno la fiducia ed ognuno si è assunto le proprie responsabilità di fronte al paese». Dice la vicepresidente del Movimento Alessandra Todde. «È chiaro che per quanto riguarda le partite regionali, dove in alcune governiamo col Pd, arriverà il momento di tirare le somme coinvolgendo i territori e i cittadini».

