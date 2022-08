A 37 giorni dal giorno delle elezioni i partiti stanno per chiudere le liste dei candidati. Ieri il segretario del Pd Letta ha annunciato che si candiderà a Vicenza, Calenda a Roma, mentre la Lega schiera in campo l’editore Angelucci e conferma la squadra del governo uscente.

08.45 – Giorgia Meloni ribadisce di voler aggiornare il Pnrr

«Fratelli d'Italia è consapevole dell'importanza del Pnrr e sa bene che queste risorse non possono essere sprecate», scrive Giorgia Meloni in una lettera aperta. «È nostra ferma intenzione - nel rispetto del regolamento europeo del Next Generation Eu e d'intesa con la Commissione - creare le condizioni perché le risorse favoriscano concretamente la crescita, l'innovazione e lo sviluppo dell'Italia».

07.55 – Le motivazioni della candidatura di Cottarelli

«Mi candido col Pd perché con questa legge elettorale è importante presentarsi insieme, anche se questo implica allearsi con forze con le quali non si è d'accordo su tutto. Azione ha fatto una scelta diversa, legittima per carità, ma a Calenda dico che anche la mia lo è», ha detto in un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera Carlo Cottarelli.

L’economista è candidato capolista del Partito democratico al Senato nella circoscrizione Lombardia 2.

07.15 – Il Movimento Cinque stelle presenta i suoi nomi

Nella tarda serata di ieri il M5s ha annunciato le sue liste. Giuseppe Conte si candida capolista in quattro regioni e cinque collegi per la Camera: Lombardia 1 (in due collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio).

L’ex procuratore Scarpinato e l’ex ministro Patuanelli sono candidati invece al Senato, mentre Davide Buffagni sarà candidato in Lombardia alla Camera nel collegio Lombardia 1 come terzo nella lista. C’è spazio anche per Chiara Appendino, candidata capolista per la Camera nei quattro collegi del Piemonte.

Nel Lazio 1 (primo e secondo collegio) correrà il notaio Alfonso Colucci, scelto in prima persona da Conte. Mentre l’ex procuratore antimafia Cafiero de Raho correrà nel primo collegio della Calabria e nel terzo collegio dell’Emilia Romagna. L’ex ministro Sergio Costa sarà nel collegio Campania 1 e infine tra i capolisti per Montecitorio ci sono Ricciardi in Toscana e Gubitosa in Campania 2 (secondo collegio).

