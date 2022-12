In Lazio e Lombardia si voterà dunque domenica 12 febbraio, tutto il giorno, e il 13 fino alle 15. Seguirà poi lo spoglio dei voti

Il Consiglio dei ministri ha deciso: per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia si voterà domenica 12 febbraio e lunedì 13 fino alle 15. Aumenta quindi di qualche ora la possibilità di votare, così come aveva chiesto il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il Consiglio dei ministri è stato presieduto da Antonio Tajani, essendo la presidente del Consiglio influenzata.

(Notizia in aggiornamento)

© Riproduzione riservata