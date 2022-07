Mercoledì le comunicazioni di Mario Draghi in parlamento. Il premier ha rassegnato le sue dimissioni, respinte dal presidente della Repubblica. Ora il paese è a un bivio.

Letta vuole «ritrovare il filo della maggioranza»

«Siamo dentro un casino incredibile», ha detto stamattina Enrico Letta, che spera in una ricomposizione della maggioranza e fa un appello ai Cinque Stelle. «Questo è un tempo di azione. Siamo dentro un casino incredibile». Con queste parole il segretario dem Enrico Letta si prepara al mercoledì decisivo. Parla in occasione del congresso del Psi, e dice: «Siamo qui anche e soprattutto per cercare di ragionare insieme per il bene dell'Italia. Il tema del noi è qualcosa che ci accomuna». Parole che suonano come un invito alla ricomposizione. Infatti poi il segretario Pd prosegue così: «Il nostro paese deve ritrovare il filo di questa maggioranza, che deve essere in grado di continuare a fare il suo lavoro bene nell'interesse del paese». Infine l’appello al Movimento 5 Stelle «perché sia della partita di mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai grandi contenuti nuovi che sono intervenuti». Il segretario Pd si dice comunque «pronto a combattere» in caso di elezioni in autunno.

L’agenda

Giovedì Mario Draghi ha rassegnato le sue dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le ha respinte. L’entourage del premier fa intendere che nonostante i tempi supplementari la sua decisione non è revocabile. L’ipotesi di un Draghi Bis è comunque nel dibattito. Per questa opzione spingono dichiaratamente Matteo Renzi e Carlo Calenda, ad esempio.

Il limbo

Una ricomposizione è possibile? Ci sperano i dem, ci spera – da fuori confine – chi a Bruxelles e a Washington preferirebbe la stabilità della guida di Draghi in una fase di crisi intrecciate, tra guerra in Ucraina e allerta inflazione. Esiste comunque il piano delle elezioni anticipate, ed è un piano che prima fra tutti dichiara di coltivare Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che è fuori dal governo e che spera di entrarci da protagonista dopo la tornata elettorale.

