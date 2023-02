Il disegno di legge sull’Autonomia per il presidente della Puglia Michele Emiliano (Pd) serve solo per «provare a far vincere Fontana in Lombardia e, comunque, non far sfigurare la Lega rispetto a FdI, nella regione in cui ha costruito la sua storia. Questa accelerazione ha solo questo scopo».

Il testo approntato dal leghista Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, prevede la definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

Prima che diventi legge passerà ancora del tempo. Prima infatti dovrà avere il parere della Conferenza unificata, la conferenza permanente per i rapporti tra stato, regioni, province, comuni. Un passaggio che dovrebbe avvenire entro due o tre settimane. A quel punto il Consiglio dei ministri dovrà approvare definitivamente il quadro della riforma che poi approderà in parlamento.

I Lep

Uno dei temi più dibattuti è quello dei livelli essenziali delle prestazioni, i lep, che vanno dai servizi sociali al trasporto locale. Come spiega OpenPolis, lo stato definisce un livello essenziale delle prestazioni, poi deve anche garantire a comuni, province, città metropolitane e regioni le risorse sufficienti per poterli erogare. In particolare a quelli meno dotati di risorse.

Palazzo Chigi ha stabilito che il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Il presidente della Puglia è preoccupato dall’articolo 8 «sull’invarianza della spesa. Una clausola che dice che non c’è un euro sul finanziamento dei Lep. Ma senza soldi come si garantiscono i livelli essenziali di prestazione? Inaccettabile».

Il sistema farraginoso, aggiunge, rischierebbe di penalizzare il sud in attesa della perequazione. Emiliano non ritiene che sia questa la reale intenzione di Meloni: «L’approvazione di ieri è un’operazione pensata solo per accontentare la Lega che da domani, ci scommetto, esibirà sui manifesti elettorali lombardi: “Approvata l’Autonomia”. Capisco che una Lega doppiata da FdI anche in Lombardia sarebbe un problema per il governo, ma è comunque un gioco scorretto, in malafede e sulla pelle degli elettori. E crea scontento anche tra i presidenti di regione del centrodestra».

