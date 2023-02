Non solo l’opposizione, anche la maggioranza e in particolare Fratelli d’Italia chiede spiegazioni al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul naufragio di Crotone in cui sono morte almeno 64 persone. Dopo la conferenza stampa e le frasi criticate dalle opposizioni, come quella sulla «colpa di genitori irresponsabili che fanno partire i figli», Piantedosi è stato incalzato anche dai suoi, in audizione al Senato.

Il senatore e presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, infatti, ha detto che «se ci sono state lacune nella catena di comando per un soccorso tempestivo, noi lo dobbiamo sapere. Questa non è una richiesta che Fratelli d'Italia lascia all'opposizione. Se ci sono davvero delle responsabilità, noi siamo i primi a chiedere che sia fatta luce su eventuali responsabilità, perché non si può lasciare una nave piena di bambini in balìa delle onde». Ha concluso parlando di «immane tragedia» che colpisce e interpella tutti, «non c'è destra o sinistra, non c'è divisione politica».

La linea del governo

Da Bruxelles, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dettato la linea sul tema dei migranti, dicendo che «quest'anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500mila immigrati legali. Questo può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali per sostenere l'immigrazione legale». Ha aggiunto che «lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un occasione per quelli che vogliono venire in Italia legalmente e in sicurezza».

Piantedosi, in audizione, si è parzialmente corretto rispetto ai commenti dei giorni precedenti, spiegando che intendeva dire «fermatevi, veniamo noi a prendervi», ai migranti che intendono intraprendere viaggi pericolosi. «Proprio per rispondere alla disperazione di intere popolazioni che devono partire abbiamo incrementato i corridoi umanitari e predisposto un decreto flussi».

