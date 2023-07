Il caso La Russa, combinato con quelli che riguardano Daniela Santanchè e Andrea Delmastro Delle Vedove, continua ad avere ricadute sulla maggioranza e sul governo. Domenica è la volta della ministra Eugenia Roccella, che viene confrontata – durante la presentazione del libro che ha scritto sulla sua famiglia – con due domande sui casi dell’ora che mettono in difficoltà la destra. Santanchè non si deve dimettere nonostante le gravi rivelazioni pubblicate sui suoi affari, dice, lanciandosi in uno spericolato paragone con Enzo Tortora: «Ricordo ancora il caso di Enzo Tortora come anche tutti i politici che si sono dimessi e poi sono risultati assolutamente innocenti. I loro processi sono finiti nel nulla e nessuno ha restituito a queste persone la reputazione. Invece, ad esempio, i magistrati che hanno accusato Enzo Tortora hanno fatto carriera e nessuno gli ha chiesto di rendere conto degli errori commessi. Quindi io credo da garantista che non ci sia alcun bisogno di dimettersi».

Sulla stessa falsariga la risposta che riguarda l’accusa di stupro rivolta al figlio del presidente del Senato e la difesa a spada tratta di La Russa del suo terzogenito: «La Russa è un padre. Ricordo che è stato colui che ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne».

Mentre si aspetta la deposizione della presunta vittima, in programma per lunedì, la questione – insieme al caso Santanchè e all’imputazione coatta del sottosegretario Andrea Delmastro – è finita in uno scontro diretto tra palazzo Chigi e “deep state”, con l’Anm che ha risposto ai durissimi attacchi del governo dei giorni scorsi.

L’attacco del Pd

Ora lo scontro minaccia di allargarsi anche al servizio pubblico. A sollevare nuove polemiche sono state le parole di un editoriale di Filippo Facci, che in un editoriale ha spiegato che «una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa».

Il nuovo acquisto di Raidue (dove condurrà una striscia pomeridiana) ha immediatamente attirato le critiche del centrosinistra: sulla vicenda è intervenuto il responsabile informazione Sandro Ruotolo, che si è chiesto se «può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?» Il senatore chiama in causa il comitato etico della Rai, domandandosi se «il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne. Il servizio pubblico è di tutti, ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti e del pensiero fascista».

