In attesa che arrivi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Tel Aviv, è salito ad almeno 3.200 morti e circa 11.000 feriti il bilancio delle vittime dagli attacchi dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza dall'inizio dei combattimenti.

Lo afferma il ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas, citato dai media locali. Il portavoce del ministero ha detto che Israele ha continuato ad attaccare Gaza «anche dopo il criminale attacco all'ospedale». Israele afferma che l’esplosione è stata causata dal lancio di un missile da parte della Jihad islamica palestinese e che dispone di prove audio e tecnologiche a sostegno di tale affermazione.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto «inorridito» dal bombardamento che ha distrutto l’ospedale.

Le domande di Biden

Il viaggio di Biden è teso a ribadire pubblicamente il sostegno degli Stati Uniti a Israele dopo l’attacco subito dal gruppo islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre, ma anche a esprimere la preoccupazione per la crisi umanitaria sempre più grave innescata da settimane di incessanti bombardamenti aerei su Gaza e dall'isolamento della Striscia. Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, a bordo dell'Air Force One che sta portando il presidente a Israele ha anticipato che Biden incontrerà per primo il premier israeliano Benjamin Netanyahu: si tratterà di un colloquio bilaterale ristretto, che successivamente verrà allargato ad altri funzionari statunitensi e al Gabinetto di guerra israeliano, ha spiegato il funzionario.

Durante gli incontri, il presidente degli Stati Uniti «cercherà di comprendere da parte degli israeliani la situazione sul campo e, ancor più importantemente, i loro obiettivi, i loro piani, le loro intenzioni nei prossimi giorni e settimane».

Biden «porrà alcune domande difficili. Lo farà come amico, come un vero amico di Israele, ma porrà alcune domande», ha detto Kirby. Alla richiesta di chiarimenti, Kirby ha precisato che Biden intende confrontarsi «nello spirito di un vero, profondo amico di Israele».

Il presidente «chiarirà che vogliamo continuare a vedere che questo conflitto non si estenda, non si espanda, non si approfondisca», ha detto il funzionario statunitense, facendo riferimento a un «segnale forte» da parte degli Stati Uniti, anche con l'invio di ulteriori forze militari nella regione.

Biden dovrebbe anche discutere delle esigenze di Israele e «chiarirà che faremo tutto il possibile per soddisfare queste esigenze», ha affermato Kirby.

Tra gli argomenti dei colloqui tra Biden e i vertici del governo israeliano figureranno anche gli ostaggi detenuti da Hamas: Biden cercherà di ottenere ulteriori informazioni dai suoi interlocutori israeliani su «dove si trovino, in che condizioni si trovino, se vengono spostati».

Infine, Kirby ha dichiarato che l'inquilino della Casa Bianca premerà per un flusso «sostenuto» e continuo di aiuti umanitari.

