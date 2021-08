Il leader leghista a Firenze rivendica di aver «salvato l’agosto» e mette di nuovo le mani avanti per l’autunno. Il suo partito ha presentato novecento emendamenti al decreto del suo stesso governo.

Sul Green Pass la posizione del leader della Lega Matteo Salvini continua a essere ambigua. Il leader leghista intervenuto a Firenze per la campagna di raccolta firme per i referendum sulla giustizia, ha detto che grazie alla opposizione della Lega «abbiamo salvato agosto» e che spera che a settembre non ci sia più bisogno» di quello che serve ora.

Una promessa al mese

«Abbiamo salvato l'agosto, abbiamo evitato problemi per milioni di famiglie, abbiamo aiutato chi lavoro nel turismo, penso agli alberghi. E soprattutto abbiamo ottenuto che tutti i bimbi senza distinzioni possano andare a scuola a settembre», ha detto il leader leghista ai gazebo fiorentini.

Salvini ha attaccato la sinistra «qualcuno chiedeva il green pass anche per andare al bagno» e ha definito la Lega «una forza di equilibrio nel governo». Soprattutto ha già messo le mani avanti per l’autunno: «Contiamo che gli italiani con il loro buon senso facciano retrocedere il virus e quindi a settembre non ci sia bisogno di tutto quello che è stato previsto oggi».

Battaglia in parlamento

Nonostante alcune voci importanti come il presidente del Veneto, Luca Zaia, dissentano sulla questione del green pass, il partito di Salvini ha preparato 900 emendamenti al decreto del suo stesso govrno.

«Ora attendiamo che il decreto arrivi in Parlamento», ha dichiarato in una intervista a Repubblica il deputato Claudio Borghi, da sempre contrario al certificato verde. Cercando di dare una spiegazione alla bocciatura della linea leghista, Borghi ha detto che questo è un governo di emergenza e che «il consiglio dei ministri è un organo collegiale, se vai in minoranza, ti adegui».

