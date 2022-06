Chissà se intendeva questo, Beppe Grillo, quando parlava di movimento «biodegradabile»: lo sfaldamento del partito e le lotte intestine. I contiani preparano l’espulsione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: le dichiarazioni dei fedelissimi del capo politico si susseguono una dopo l’altra. Oggi si tiene il consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, per discutere proprio di questa prospettiva.

La cacciata di Di Maio

Il ministro «da tempo è un corpo estraneo al movimento»: il vicepresidente dei 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, consegna la bomba in un’intervista a Repubblica. «Di Maio è spaventato dal tema dei due mandati», e poi riguardo alle prospettive di espulsione: «Personalmente ritengo che occorra prendere provvedimenti, magari coinvolgendo la rete o comunque il Consiglio nazionale. Vorrei ricordare che da capo politico Di Maio ha espulso persone per cose molto, molto meno gravi». Non una voce isolata ma un’ondata che prepara la cacciata, o quantomeno un’operazione di presa di distanza formale dal ministro. Ci sono anche le parole del vicepresidente stellato Michele Gubitosa: «Non so se Di Maio ci rappresenta più. È gravissimo che un ministro degli Esteri, in un periodo di guerra delicato come quello che viviamo, alimenti un clima d'incertezza e di allarme intorno alla sicurezza del proprio paese, accusando con delle palesi falsità la sua stessa comunità politica di attentare alle sue alleanze e credibilità internazionale».

La reazione del ministro

Di Maio risponde con una nota, nella quale accusa i contiani di mettere in difficoltà il governo, anche sul piano della politica estera. La nota dice: «La prossima settimana in Parlamento si voterà la risoluzione sulla posizione che il governo porterà avanti ai tavoli europei.Da ministro degli Esteri ho ribadito e continuerò a ribadire che l’Italia non può permettersi di prendere posizioni contrarie ai valori Euro-Atlantici. Tutti cerchiamo e vogliamo la pace. Intanto, però, Putin sta continuando a bombardare l’Ucraina, ignorando la richiesta della comunità internazionale di sedersi a un tavolo per i negoziati. (...) Dobbiamo rimanere uniti per vincere in Ue la battaglia sul tetto massimo al prezzo del gas, per contrastare le speculazioni e tutelare famiglie e imprese italiane.

Davanti a uno scenario del genere, i dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il ministro degli Esteri e portare avanti posizioni che mettono in difficoltà il governo in sede Ue.

Un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità all’interno del governo. Un fatto molto grave. Vengo accusato dai dirigenti della mia forza politica di essere atlantista ed europeista» cosa che rivendica. «Ricordo innanzitutto a me stesso che abbiamo precise responsabilità: in ballo c’è il futuro dell’Italia e dell’Europa».

Divorzio all’italiana

Il casus belli è l’appuntamento in aula previsto per martedì. Il premier Mario Draghi interverrà in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, e questo riapre la faida tra chi, come Giuseppe Conte, mette in discussione altri invii di armamenti, e chi, come Luigi Di Maio, fa dell’appartenenza atlantica la propria etichetta. Ma i dissidi vanno ben oltre: c’è il tema del limite ai numeri di mandato e soprattutto c’è un cantiere centrista al quale Di Maio ora può prender parte, sotto la guida del sindaco di Milano Beppe Sala; e ora con i piani di cacciata Conte potrebbe pure facilitargli le cose. «Credo che Di Maio abbia pianificato la sua uscita», dice Gubitosa.

I posizionamenti

Prima del vertice si susseguono le dichiarazioni al vetriolo, che marcano i posizionamenti. Si schiera con Luigi Di Maio il presidente della commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera, Sergio Battelli. «L’ho già detto una volta, i vertici stellati hanno una regola aurea: O con me o contro di me. Se questa è la democrazia del nuovo corso, no grazie. Non esiste solo il Conte-pensiero nei gruppi». J’accuse contro Di Maio invece dalla viceministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde, che è anche vicepresidente del Movimento: «Gravissimo e totalmente pretestuoso dire che la nostra forza politica che si esprime democraticamente possa contribuire in qualche modo a un pericolo per la sicurezza nazionale».

