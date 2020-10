• L’estradizione non è scontata. Per due motivi: non è prevista per reati politici e non è ancora stato ratificato del tutto l’accordo per l’estradizione tra Italia e Colombia. Un cavillo quest’ultimo che potrebbe salvare Mancuso dai processi a Bogotà.

• Arrivato nel nostro Paese grazie al doppio passaporto, qui sperava di poter vivere da uomo libero. Ma è stato bloccato dalla polizia di frontiera che lo ha fermato sulla base di alcune ordinanze di arresto colombiane. In Italia non è accusato di nessun reato, nonostante in passato sia emerso il suo ruolo determinante nel traffico di cocaina in sinergia con la mafia calabrese, la ‘ndrangheta. Per questo gli investigatori italiani non escludono di interrogarlo una volta bloccato dagli agenti

• Salvatore Mancuso Gomez dopo la scarcerazione negli Stati Uniti è stato espulso. Lui ha scelto di trasferirsi in Italia convinto di sfuggire alla giustizia colombiana. È stato il capo delle Auc, il gruppo di paramilitari colombiani che hanno seminato terrore e gestito il narcotraffico per decenni. I giudici degli Stati Uniti hanno negato l’estradizione in Colombia, dove le autorità vogliono processarlo per i crimini commessi con le Auc.

Omicidi, rapimenti, narcotraffico, relazioni con i governi e con le mafie italiane, in particolare con la ‘ndrangheta calabrese. Questo è il sentiero criminale percorso da Salvatore Mancuso Gomez, “el Mono”, la “scimmia”.

Mancuso è atterrato in Italia, a Roma. Da uomo libero almeno per pochi minuti, fino a quando la polizia di frontiera non gli ha messo le manette ai polsi. Nel nostro Paese porta una valigia pesante di sospetti e accuse di cui dovrebbe rispondere in Colombia. Una domanda di giustizia da parte dei familiari delle vittime del gruppo Mancuso che per ora resterà inevasa.

I giudici colombiani lo vogliono processare per i crimini commessi con le Auc, il gruppo paramilitare di destra, formatosi, tra la fine degli anni Ottanta e Novanta, per proteggere i proprietari terrieri dai guerriglieri delle Farc, i guerriglieri comunisti che avevano le basi nel cuore della giungla. Le Auc nel giro di pochissimo tempo arriveranno a controllare il 60 per cento della produzione di cocaina.

In Colombia il caso Mancuso sta facendo discutere. Pesano molto alcuni errori e passi indietro nei documenti inviati ai giudici degli Stati Uniti per ottenere l’estradizione. Il risultato è che Mancuso ha finito di scontare la pena in America e ha scelto lo stato dove essere espulso: l’Italia. Con una seconda beffa: non è completamente ratificato l’accordo sull’estradizione tra il nostro paese e la Colombia. Questo potrebbe, come in passato, assicurare a Mancuso la totale impunità.

Mancuso è stato il capo delle Auc e allo stesso tempo ras della cocaina in grado di riempire il vuoto lasciato dal famigerato Pablo Escobar, il padrino del cartello criminale di Medellin. Con l’alibi della difesa dagli attacchi delle Farc, i paramilitari hanno compiuto raid indiscriminati contro attivisti per i diritti umani, giornalisti, cittadini inermi. I magistrati colombiani vogliono l’estradizione di “el Mono” per farlo testimoniare su centinaia di omicidi e altrettante sparizioni di uomini e donne. Mancuso rischia molti anni di carcere, in Colombia. Non in Italia, dove arriverà dagli Stati Uniti dopo aver scontato una condanna a 15 anni per traffico internazionale di cocaina.

«Attraverso il suo ruolo di guida dell'Auc, Salvatore Mancuso-Gomez ha diretto la produzione e il traffico di oltre 100mila chili di cocaina negli Stati Uniti e altro», era l’accusa del procuratore generale del dipartimento di giustizia americano, che aggiungeva: «Oltre ad arricchirsi, Mancuso-Gomez e l'Auc hanno usato il denaro del narcotraffico per crescere e armare una forza paramilitare di più di 30mila combattenti e per rafforzare il proprio controllo sulle regioni colombiane».

Scontata la pena detentiva negli Stati Uniti, per Mancuso è scattata la procedura di espulsione. Gli avvocati che seguono ogni sua mossa dal 2008 hanno approfittato della lacunosa richiesta di estradizione delle autorità colombiane e hanno così ottenuto l’espulsione in Italia sfruttando il doppio passaporto di Mancuso. In questo le origini italiane del padre, era di Sapri, provincia di Salerno, si sono rivelate molto utili. Anche perché, come confermano fonti giudiziarie a Domani, in Italia non ha processi o pendenze giudiziarie, nonostante il ruolo di “el Mono” sia emerso in numerose indagini antimafia in collegamento con i boss della ‘ndrangheta, l’ex capo delle Auc.

Di certo Mancuso sarà interrogato anche dai pm antimafia calabresi, che sfrutteranno l’arresto in attesa di un’estradizione non scontata, per sentirlo in merito ai suoi rapporti con la ‘ndrangheta. Mancuso è il custode di segreti che riguardano anche il business più lucroso dell’organizzazione mafiosa italiana attualmente più potente in Europa. La mafia calabrese che, secondo gli analisti dei reparti speciali di polizia, carabinieri e guardia di finanza, è leader del narcotraffico in Europa, in virtù soprattutto dei rapporti privilegiati che ha saputo costruire nel tempo con i cartelli della cocaina direttamente nei luoghi di produzione. Questo ha permesso ai clan della ‘ndrangheta di acquistare direttamente alla fonte a prezzi stracciati le tonnellate di polvere bianca destinata ai porti italiani ed europei, da Rotterdam a Gioia Tauro. L’intenzione di chi indaga sulla mafia calabrese è capire se Mancuso è a conoscenza, per esempio, della rete di protezione di Rocco Morabito, l’ultimo re dei narco della ‘ndrangheta ancora in libertà. Latitante dal 1994, arrestato due anni fa in una lussuosa villa in Uruguay, prima dell’estradizione è riuscito a fuggire e a rifugiarsi chissà dove e protetto da complici di alto profilo, spiega una fonte investigativa.

Tornando al ruolo più operativo di Mancuso nel narcotraffico, c’è un pentito della ‘ndrangheta, si chiama Bruno Fuduli, che per primo aveva rivelato le strategie delle Auc di Mancuso: «C’erano i vari passaggi della cocaina che passava da una zona all’altra, c’era da pagare, diciamo, chiamavano cosi, una tassa per poter passare tranquillamente. C’erano dei vari passaggi». Un dazio versato ai paramilitari che così potevano finanziare l’acquisto di armi e la corruzione di politici. L’ex trafficante della ‘ndrangheta ha spiegato anche che le Auc supervisionavano il lavoro di produzione della droga, garantivano la sicurezza in cambio di una somma «pagata per ogni chilo confezionato».

Fuduli nel suo racconto definisce i contorni di un’alleanza criminale che aveva tre apici: il cartello di Medellin, che fu di Escobar, le Auc di Mancuso e la ‘ndrangheta calabrese. Una joint venture commerciale, che ha trasformato alcune cosche calabresi in multinazionali del crimine.

La notizia dell’arrivo di Mancuso in Italia ha provocato la reazione dei familiari delle vittime delle mafie, riunite nell’associazione Libera di don Luigi Ciotti. La protesta è partita prima in Colombia, dove i familiari delle vittime della Auc e del narcotraffico, sostenute dalle le organizzazioni per i diritti umani, sostengono che l'espulsione in Italia permetterà a Mancuso di farla franca per i 139 massacri compiuti dalle truppe guidate da Mancuso Gomez e la morte di 837 persone. Anche Human Rights Watch chiede il ritorno in Colombia di “el Mono”.

Un ritorno in patria non del tutto facile, seppure non impossibile . Perché è vero che su Mancuso ci sono decine di alert dell’Interpol che ne autorizzano l’arresto. Per l’estradizione però è necessario ratificare degli accordi bilaterali tra stati. Cosa fatta solo in parte: il governo italiano lo ha ratificato a luglio, quello colombiano ancora no.

Il cavillo sul quale Mancuso erigerà il suo muro difensivo. Forte di un precedente: due anni fa un suo affiliato delle Auc, anche lui con passaporto italiano, è stato salvato dalla Cassazione, che ha negato l’estradizione a Bogotà proprio per l’assenza di un documento di intesa tra Italia e Colombia.

