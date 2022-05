La giornata comincia in Sicilia con la commemorazione della strage di Portella della Ginestra. Ad Assisi i sindacati Cgil, Cisl e Uil vanno in piazza san Francesco: “Al lavoro, per la pace”, in diretta dalle 10:30. E poi le manifestazioni in tutta Italia, il concertone romano e il controconcerto di Taranto

La festa dei lavoratori ha una storia lunga, che inizia nel 1889. Simboleggia la lotta per i diritti dei lavoratori, diritti troppo spesso negati. Questo primo maggio comincia in Sicilia: il 2022 è il 75esimo anniversario della strage di Portella della Ginestra. I sindacati si ritrovano poi dalle 10:30 ad Assisi dove la lotta per i lavoratori si intreccia a quella per la pace. A Roma il tradizionale concertone, ma anche il controconcerto a Taranto e molto altro. Segui la diretta.

La manifestazione di Assisi

«Se vuoi la pace lavora per la giustizia», «è questo che fanno i sindacati». Con questa citazione di una frase pronunciata da Paolo VI nella giornata per la pace del 1972, e con i riferimenti alle parole di pace di papa Francesco, iniziano gli interventi dal palco di Assisi.

Poi riferimenti al tema della sicurezza sul lavoro, e ai diritti dei lavoratori. «Chiediamo ai governi di dialogare, e non di armare. Il lavoro costruisce e la guerra distrugge».

Il mondo della scuola: «Armi chiamano armi»

I rappresentanti del mondo della scuola invocano «un grande movimento per la pace, ora!». La cancellazione di un corso su Dostoevskij è stata per fortuna sventata. «Armi chiamano armi». Non investiamo nelle armi! Fermatevi! Investiamo in istruzione! Se non vi fermate vi fermeremo noi. Non è il forte sul più forte, ma la giustizia globale, a restituire pace, in un mondo complesso ma ricco di bellezza.

Il 1 maggio comincia da Portella

«E ancora una volta saremo su quel pianoro dove mafia, agrari e forze reazionarie trucidarono donne, uomini, vecchi e bambini per fermare il cambiamento e le lotte per il lavoro, la democrazia, la libertà», scrive la Cgil di Palermo.

«Quest’anno, dopo due anni di pandemia e di lotta al virus saremo come sempre e di nuovo a Portella della Ginestra per il Lavoro, per i diritti, per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per l’ambiente, per la libertà di informazione, per i giovani, i migranti, gli anziani, le persone non autosufficienti, contro il lavoro nero, precario e ogni forma di sfruttamento, contro tutte le mafie, le violenze, le discriminazioni di genere, ma ci saremo con una motivazione in più: l’impegno per la Pace, contro tutti i fascismi e tutti i razzismi! Dal 24 febbraio, la guerra in Ucraina, scatenata dalla Russia di Putin, dai nuovi nazionalismi e dalla ideologia sovranista, sta facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando un conflitto mondiale e una catastrofe atomica. Questa guerra va fermata! Tutte le guerre vanno fermate!»

I sindacati insieme

I leader Cgil, Cisl e Uil parleranno da Assisi, per la prima volta insieme dopo lo strappo sulla guerra. Leggi l’analisi di Daniela Preziosi.

L’agenda delle manifestazioni

Le città, gli eventi, le dirette in tv. Informazioni utili, qui.

© Riproduzione riservata