«Il sistema Italia non è in grado di mettere a terra tutti i progetti del Pnrr, bisogna prendere solo le risorse che siamo in grado di spendere». Se ci fossero ancora dubbi, le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato dalla Stampa chariscono perfettamente la direzione che il governo è pronto a intraprendere, dopo la giornata di ieri fitta di incontri per il ministro plenipotenziario dei fondi europei, Raffaele Fitto.

Infrastrutture e stadi

Il ministro Fitto ha lavorato per settimane al dialogo con la Commissione europea per ottenere la terza rata appesa alla verifica, rinviata, di 55 obiettivi. Ma per accelerare la verifica e incassare la maggiorparte dei soldi l’esecutivo, da quanto trapela da Bruxelles, molto probabilmente stralcerà dai progetti finanziati con il Pnrr il restauro dello stadio Franchi di Firenze e il "Bosco dello Sport" di Venezia. I progetti potrebbero essere modificati e finanziati con i fondi di coesione, che però sono per l’80 per cento vincolati al sud. Mentre altri paesi stanno modificando i piani, aggiungendo nuove richieste di fondi, l’Italia sta ragionando sullo spostamento di alciuni progetti alla programmazione della coesione che significa avere tempo fino al 2029. Tra i progetti destinati a cambiare programmazione ci sarebbero oltre ad alcuni che ricadono all’interno dei Piani urbani integrati, responsabilità del ministero dell’Interno, anche alcune tratte ferroviarie, ad esempio la Roma Pescare, e infatti ieri uno dei faccia a faccia più importanti è stato quello tra Fitto e Matteo Salvini. E ancora con il ministro Giuseppe Valditara si è parlato dello stato di avanzamento del Piano asili nido i cui appalti devono essere tutti aggiudicati al 30 giugno di quest'anno, ma che sono in ritardo come certificato più volte, anche dalla Corte dei conti.

I ritardi sui fondi di coesione

I dati sulla spesa dei fondi di coesione della programmazione 2014 2020 inoltre non confortano la strategia di modifiche del governo. A guardare le cifre sull’attuale spesa certificata le amministrazioni centrali, ora alle prese anche con il Pnrr, hanno registrato molti più ritardi dei progetti che dipendono direttamente dalle regioni. Le regioni hanno speso in media il 75 per cento dei fondi, 25 miliardi, e i programmi nazionali il 43 per cento (13 miliardi). E i ritardi sono negli ambiti più importanti per il futuro del paese. La performance peggiore è sul programma nazionale per l'occupazione giovanile: sono stati usati solo il sei per cento dei fondi. E secondo per ritardi nella spesa c’è il programma per le politiche attive del lavoro, con soltanto il 13 per cento delle risorse spese.

«Il problema non è solo burocratico, di progettazione», ha dichiarato oggi Crosetto. «La vera domanda è l'Italia ha la possibilità di scaricare a terra 200 miliardi in tre anni? Consiglierei di prendere solo i fondi che si è sicuri di spendere». Peccato che potrebbe voler dire rinunciare alle spese di cui abbiamo più bisogno.

© Riproduzione riservata