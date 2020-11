Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è positivo al test per il Covid-19. Lo ha comunicato la regione questa mattina. Il presidente, che ricopre anche l’incarico di presidente della conferenza delle regioni, sta bene, è asintomatico, ed è ora in isolamento domiciliare da dove, fanno sapere, porterà avanti regolarmente l'attività di governo regionale nei prossimi giorni.

Il test è stato effettuato domenica mattina in via precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali già in agenda. Continuerà a lavorare ma da casa.

Il presidente domenica mattina ha partecipato all’incontro in videoconferenza con i ministri e i presidenti delle regioni in vista delle nuove misure restrittive anti Covid-19 che dovranno essere prese nel nuovo Dpcm.

