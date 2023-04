Per l’ammiraglio Alessandro il decreto Cutro doveva trovare risposte «a una vicenda che è stata di mancato soccorso. Purtroppo, dobbiamo constatare che questo decreto ha come asse portante l’eliminazione di protezioni decisive per molti migranti che arrivano in Italia»

L'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto sull'immigrazione varato a Cutro, approvato dal governo Meloni dopo la strage di migranti sulle coste calabresi che ha portato a 94 vittime accertate, tra cui 35 minori.

Il provvedimento è passato con 92 voti favorevoli, 64 contrari e nessun astenuto. Il testo andrà ora alla Camera, dove è atteso nella prima settimana di maggio. Dovrà essere approvato entro il 9 maggio.

I diritti dell’uomo

La maggioranza ha dovuto fare un passo indietro su modifiche più drastiche alla protezione speciale, anche il Colle pare abbia fatto trapelare la sua contrarietà di fronte alla possibilità, messa in campo da un emendamento, che venisse ristretta senza tenere conto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Questo non significa che le difficoltà per chi approda in Italia non sono aumentate. Maurizio Gasparri, tra i primi firmatari dell’emendamento, ha rivendicato tutte le nuove misure negando che ci sia stata «una retromarcia»: «C’era un punto che creava un dubbio? È un dubbio che poteva esserci. Allora, nelle leggi precedenti spesso si è richiamato il rispetto dei trattati internazionali e della Costituzione, cosa che è scontata e in una legge si può scrivere o non scrivere». Lui stesso ha chiesto alla fine di lasciarlo, ma «non c'è stata la marcia indietro».

Le nuove misure

Quello che resta sono comunque le altre modifiche: «Le norme più restrittive sui permessi speciali – ha detto Gasparri – sono rimaste tutte all'interno di questo testo». E ha elencato: «Abbiamo ad esempio abolito le condizioni psicofisiche come motivo per concedere il permesso speciale, perché costituivano un concetto così aleatorio che chiunque lo poteva invocare ottenendo di fatto una sanatoria surrettizia».

Se nel 2020 la protezione speciale è stata allargata «oggi noi la restringiamo perché abbiamo un mandato diverso dall'elettorato. Si chiama democrazia, alternanza dei governi, se no ci sarebbe sempre il governo del Pd, che senza vincere governa sempre».

Le reazioni

Angelo Bonelli (Alleanza Verdi-Sinistra) reputa queste scelte «disumane». L’ammiraglio Vittorio Alessandro, già responsabile delle relazioni esterne della Guardia costiera ha detto di sperare che in occasione dell'emanazione del decreto Cutro «si trovino risposte a una vicenda che è stata di mancato soccorso. Purtroppo, dobbiamo constatare che questo decreto ha come asse portante l’eliminazione di protezioni decisive per molti migranti che arrivano in Italia».

Con questo testo ritiene «ci si stia allontanando dall'obiettivo di fare del nostro paese non un punto di arrivo qualunque, ma una bandiera di civiltà».

© Riproduzione riservata